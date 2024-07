Entrega Martí Batres credenciales del Programa IMSS-Bienestar en CDMX

En CDMX se busca que todos y todas puedan ejercer el derecho a la salud de manera gratuita y universal.

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, encabezó la entrega de credenciales del Programa IMSS-Bienestar a habitantes de la Ciudad de México que no están afiliados a ningún esquema de seguridad social y que les convierten en derechohabientes de servicios de salud.



Remarcó que las personas que no son trabajadoras asalariadas, ni del gobierno, ni de una empresa privada, ahora podrán contar con ella, sentirse protegidas por el estado, las instituciones públicas, el IMSS-Bienestar.



Desde el Hospital General Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”, el mandatario capitalino destacó que las y los derechohabientes tienen acceso a todos los servicios de salud que brinda el IMSS-Bienestar que, a diferencia del antiguo “Seguro Popular” que los privatizó, hoy los otorga de manera gratuita, universal y con calidad.



Batres mencionó que estos hospitales, los Centros de Salud y otros hospitales forma parte de la infraestructura del IMSS-Bienestar, en donde podremos ejercer nuestro derecho a la salud de manera gratuita y universal. Recordó que las personas que están afiliadas al ISSSTE también podrán ejercer sus derechos en estas instituciones.



Subrayó que en el marco de la federalización de los servicios de salud, en la capital del país se han realizado otras acciones, entre las que destacan la instalación de ocho nuevos tomógrafos en hospitales, la habilitación de salas de rayos X, de trauma choque y quirófanos, y la construcción de la Clínica 25 del IMSS.



Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, resaltó que el proceso de credencialización es gratuito para la población y se ha logrado un total de 9.5 millones de registros a nivel federal –305 mil 408 en la Ciudad de México–.



“El trabajo con los gobernadores y con otras instituciones, en particular con Bienestar, hemos logrado ya más de 9 millones de registros, 9.5 millones de registros de personas que son beneficiarias del IMSS-Bienestar, no son afiliaciones, no sigue el cobro como el Seguro Popular, simplemente es tener en una credencial el derecho”, indicó.



La delegada de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, Estefany Correa García, señaló que esta iniciativa se suma a otros Programas del Gobierno de México, como la puesta en marcha de “La Clínica es Nuestra”.



En tanto, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar en la Ciudad de México, José Alejandro Ávalos Bracho, aseguró que esta entrega significa un paso importante en el proceso de configuración de servicios de salud para todas y todos.