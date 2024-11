Recibe el Senado renuncia de integrantes de la SCJN

Se trata de ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, notificó al pleno del Senado que se recibieron las declinaciones y renuncias de ocho de las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas que son efectivas a partir del último día de agosto de 2025.



Fernández Noroña especificó que las renuncias son de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández; de la ministra Margarita Ríos Farjat, así como de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.



El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, agradeció a Fernández Noroña comunicar las renuncias de las y los ministros, y le pidió no entrar en debate sobre el tema, toda vez que en su momento se hará del conocimiento el contenido de las renuncias.



El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, hizo un llamado respetuoso y enérgico para que se deje de “amenazar” con quitarles su haber de retiro o con no aceptarles su declinación a las ministras y a los ministros que decidieron renunciar, cuando está establecido en la Constitución, específicamente, en dos artículos transitorios aprobados por la mayoría.



Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no conoce de amenaza alguna a ministras o ministros, pero de ser el caso deberían de presentar la denuncia pertinente, pues el texto constitucional señala que hoy se cumple el plazo para que ellos puedan presentar su renuncia o declinación para participar en la elección de 2025, lo que les da derecho a su haber de retiro.



Manuel Añorve Baños, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que recibieron un oficio en la Junta de Coordinación Política de cuatro magistradas en situación de maternidad, las cuales solicitan que se les atienda, ya que queda en el “limbo” su circunstancia legal al no poder participar en la elección de 2025 ni en la de 2027.



Fernández Noroña respondió que les han llegado varios casos en la misma situación, pero que al no ser notificados con anterioridad por el Consejo de la Judicatura, es decir antes del sorteo, el Senado “ya no tiene posibilidades” de actuar, por lo que es posible que el tema deba ser atendido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que no se decidieron destinos personales, sino plazas a elección, pero que sin duda les darán una respuesta formal.



La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, solicitó a la Mesa Directiva que reciba las cartas de renuncia de todas las personas juzgadoras que así lo decidieron, pues muchas de ellas no lo pueden hacer personalmente y envían a personas autorizadas por ellas y ellos mismos. Sobre esto Fernández Noroña dijo que la Mesa tiene la instrucción de recibir todas las declinaciones sin trato diferenciado.