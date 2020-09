Irónico mensaje de AMLO a Felipe Calderón ante la negativa de registrar su partido

López Obrador le recomendó a Calderón que recurra a quienes lo apoyaron en 2006 cuando, dijo, le robó la Presidencia

Tras la negativa del INE de otorgar registro como partido a México Libre, liderado por Margarita Zavala, su esposo, el expresidente Felipe Calderón explotó contra el Instituto Nacional Electoral, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó con la situación y le pidió al exmandatario hacer una protesta pacífica.

“¿Qué le recomiendo a Calderón? Que recurra a los que lo ayudaron en aquel entonces. Ahí tienen que en ese entonces hasta nos contaba, decía en las marchas de protesta ‘no es 1 millón, son 350 mil’, nos ponía hasta alfilercitos en las fotografías con notario público. Ah, los intelectuales orgánicos, ahí está Aguilar Camín, Krauze, firmaban también”, señaló en un mensaje en video, en referencia a los comicios que disputó con Calderón.

Acusó también al consejero electoral Ciro Murayama y al presidente del INE, Lorenzo Córdova, de apoyar entonces a Calderón, al igual que empresarios y medios de comunicación.

“Que convoque a sus amigos de antes de las cámaras empresariales. Ahí está Claudio X. González todavía. Todos los que le ayudaron, las televisoras, los medios de comunicación, en fin, que le ayuden y que salgan a la calle a protestar pacíficamente y que si no hay justicia en México, que vaya del extranjero. Allá en Washington está la OEA. Que no vaya a Nueva York porque aunque allá está la ONU, también allá está García Luna”, expresó riéndose.

Sentado bajo un árbol en Palenque, Chiapas, adonde fue a pasar este fin de semana, López Obrador afirmó que el dictamen del INE hizo justicia terrenal o divina, y es muestra de que los tiempos han cambiado.

“Los católicos, evangélicos, que están a favor de la transformación dirán ‘es justicia divina’ (…) Los escépticos deben de estar pensando que es una jugarreta para que luego en el Tribunal se le dé marcha atrás a la decisión del INE y que al final de cuentas se le dé el registro al partido de Felipe Calderón”, señaló.

“Ellos seguramente sostienen que si Felipe se robó la Presidencia de la República cómo no va a poder obtener el registro de un partido político si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole. Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad, yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México”, dijo el presidente López Obrador.

Y es que el expresidente Calderón acusó que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron convencidos para votar en contra de otorgarle el registro como partido a México Libre.