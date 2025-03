Shakira inicia sus conciertos en CDMX con lleno total

Shakira mencionó que esta es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías le ha dado.

La cantante colombiana Shakira se presentó en su concierto debut en la CDMX, con un brillo que la convierte en la primera mujer en presentarse siete veces en el Estadio GNP Seguros, que puede albergar a cerca de 65.000 fanáticos.



Llego la cantante a la CDMX con su tour “Las mujeres ya no lloran” donde la colombiana se ha transformado en un diamante inquebrantable, que factura millones de dólares con su música y destella cada noche de la capital abriendo con sus cien fans vestidos de plateado en la icónica entrada ‘Camina con la Loba’.



Fue acompañada del ritmo electropop de Bizarrap y de la canción “La Fuerza”, donde la reina de los movimientos de cadera inició (con unas horas de retraso) uno de los once conciertos que planeó para el país azteca.



Durante su presentación, Shakira mencionó que esta es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías le ha dado. “Estamos batiendo un récord histórico y hoy les voy a dar todo lo que tengo. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana”, que no había pisado los escenarios de la capital desde 2018.



En un mismo escenario los amantes musicales de la colombiana se unen disfrazados como una manada que representa todas sus épocas.



La cantante barranquillera evoluciona y mujeres y hombres nos identificamos con ella porque es un diamante que brilla y factura sola.



Como si leyera la mente de su público, la intérprete confesó que estos tres años no han sido un camino de rosas, pero he aprendido que la caída no es el final, es un vuelo más alto.



Shakira se levanta portando el icónico vestido azul de la gira diseñado por Gaurav Gupta, un atuendo que abre ‘Acróstico’, una pieza decorada con la voz de sus hijos Sasha y Milan.



La artista de pies descalzos, que empezó a cantar a los 14 años, subió el volumen del baile regalándole a sus admiradores de los noventa hasta la actualidad la mayoría de sus éxitos: ‘Antología’ (la favorita del público mexicano), ‘Hips don’t lie’, ‘Waka Waka’ (su canción más visualizada) y hasta ‘Monotonía’.