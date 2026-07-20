CDMX fortalece apoyo a universitarios con entrega de 20 mil becas de transporte: Clara Brugada

El programa busca garantizar que las y los estudiantes de instituciones públicas continúen su formación sin que los gastos de traslado sean un obstáculo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de cerca de 20 mil apoyos de la Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, con lo que el programa alcanzó esta semana alrededor de 100 mil beneficiarios.



Desde la Magdalena Mixiuhca, la mandataria capitalina señaló que este apoyo tiene carácter universal para estudiantes de universidades públicas que viven en la Ciudad de México, sin importar su promedio académico o condición económica, con el objetivo de brindar mejores condiciones para continuar sus estudios.



Brugada Molina afirmó que el Gobierno capitalino asume el compromiso de acompañar a las juventudes universitarias y evitar que abandonen su preparación por dificultades económicas.



Anunció que para el próximo año el programa incrementará su monto y avanzará hacia una cobertura universal para todas y todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.



Como parte de una estrategia integral de apoyo a jóvenes, informó que se impulsará la creación de comedores populares cerca de universidades públicas, además de acciones en materia de movilidad como nuevas líneas de Cablebús, la renovación de la Línea 3 del Metro y la continuidad de tarifas accesibles.



Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, destacó que el programa cuenta con una inversión inicial de 266 millones de pesos y adelantó que se prepara una segunda entrega para alcanzar 200 mil beneficiarios.



También anunció la creación de herramientas digitales para acercar a las y los jóvenes a la oferta educativa, cultural y comunitaria de la capital, así como una red de radios comunitarias para fortalecer su participación social.