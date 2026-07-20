Puebla fortalece la obra comunitaria con 508 proyectos: Alejandro Armenta

Entregaron recursos a comités ciudadanos encabezados por mujeres para impulsar obras de infraestructura local.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, puso en marcha 508 proyectos de obra comunitaria en la capital poblana, mediante la entrega de más de 118 millones de pesos a comités ciudadanos encargados de administrar y ejecutar las acciones en beneficio de sus localidades.



A través de la Secretaría de Bienestar estatal, se otorgaron 118 millones 118 mil 151 pesos a las tesoreras de los comités comunitarios, integrados principalmente por mujeres, quienes serán responsables de garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos destinados a infraestructura social.



Durante el acto, al que asistieron más de 7500 personas, las autoridades destacaron que este modelo permite que las propias comunidades participen en la toma de decisiones y definan las obras prioritarias para sus zonas.



Los proyectos beneficiarán a habitantes de diversas microrregiones del municipio de Puebla, fortaleciendo espacios comunitarios y acciones orientadas al bienestar de las familias.



El gobernador Alejandro Armenta destacó que el programa cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recordó que para el ejercicio fiscal 2026 se contempla una inversión total de mil 500 millones de pesos para ampliar la cobertura de obras comunitarias en distintos sectores.



El Gobierno estatal refrendó su compromiso de mantener el trabajo conjunto con la población para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo social y mejoren las condiciones de vida de las comunidades poblanas.