MÁS DE 124 MIL ELEMENTOS HICIERON POSIBLE UN MUNDIAL SEGURO: HARFUCH

El Plan Kukulkán consolidó un modelo de coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales,

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el Plan Kukulkán consolidó un modelo de coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales, al concluir las acciones de seguridad implementadas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Durante la ceremonia de reconocimiento al personal que participó en el operativo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Zumpango, Estado de México, el funcionario señaló que la estrategia permitió garantizar la seguridad de millones de asistentes, delegaciones deportivas y visitantes extranjeros que acudieron a los 13 encuentros celebrados en territorio nacional.



García Harfuch informó que el Plan Kukulkán integró a más de 124 mil 500 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, de los cuales más de 90 mil 500 pertenecieron a policías estatales y municipales desplegados en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Hidalgo y Baja California.



Asimismo, resaltó que la estrategia contempló la conformación de 23 grupos técnicos de trabajo para fortalecer la protección de estadios, rutas de movilidad e infraestructura estratégica, además de la realización de más de 280 operaciones de seguridad en estadios y zonas de Fan Fest, contribuyendo a que el evento se desarrollara en un ambiente de orden, tranquilidad y paz.



El titular de la SSPC reconoció la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías, corporaciones estatales y municipales, así como de las autoridades de las entidades sede, cuya coordinación permitió fortalecer las capacidades institucionales y dejar un modelo de actuación que servirá para futuras estrategias de seguridad en el país.