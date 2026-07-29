Vacunación y prevención claves para proteger la salud del hígado ante la hepatitis: UAEMéx

Especialista llamó a mantener esquemas de vacunación actualizados y realizar revisiones médicas periódicas.

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, el médico general de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Randy de los Santos Vega, destacó la importancia de fortalecer las medidas de prevención para reducir el riesgo de esta enfermedad.



El especialista explicó que la hepatitis consiste en la inflamación del hígado y puede avanzar de manera silenciosa hasta provocar complicaciones graves. Entre sus principales síntomas se encuentran fatiga, fiebre, náuseas, vómito, dolor muscular y abdominal, así como coloración amarillenta en piel y ojos.



De los Santos Vega señaló que existen diferentes tipos de hepatitis y cada uno tiene formas específicas de transmisión. Detalló que la hepatitis A puede prevenirse mediante hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos y el adecuado manejo de alimentos, mientras que las hepatitis B y C requieren medidas como evitar compartir agujas u objetos punzocortantes y utilizar protección en las relaciones sexuales.



El especialista resaltó que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir esta enfermedad, además de mantener hábitos saludables y acudir a revisiones médicas periódicas que permitan una detección temprana y atención oportuna.



Finalmente, invitó a la comunidad universitaria y a la población en general a fortalecer la cultura del autocuidado y la prevención, recordando que la identificación temprana de cualquier alteración en la salud contribuye a mejorar los tratamientos y reducir riesgos.