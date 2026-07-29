Museo de Historia Natural invita a vivir una semana de ciencia y biodiversidad

Prepara actividades para niñas, niños, jóvenes y adultos con talleres, charlas científicas y recorridos sobre naturaleza, océanos y prehistoria.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), invitó a la ciudadanía a participar en una semana de actividades enfocadas en la ciencia, la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad.



Del 28 de julio al 2 de agosto, el recinto ofrecerá talleres, experiencias interactivas, charlas científicas y actividades recreativas dirigidas a visitantes de todas las edades, como parte de su programación especial de verano.



Entre las actividades destaca la participación del Cárcamo de Dolores en la Noche de Museos, el próximo 29 de julio, con la experiencia audiovisual “Pepa Flow Bio”, una propuesta que combina música, arte visual y fragmentos inspirados en el legado del científico Carl Sagan.



Del 29 al 31 de julio se realizará el programa “Un verano sensacional”, con recorridos y talleres para que niñas, niños y familias aprendan sobre ciencia y biodiversidad mientras disfrutan sus vacaciones.



La agenda continuará el 1 de agosto con charlas sobre la vida en la prehistoria, los ecosistemas marinos, la conservación de especies en peligro de extinción y talleres relacionados con la naturaleza. Además, el 2 de agosto se llevará a cabo la actividad “Tiburón ballena: el gentil y gigante ancestro”, enfocada en la importancia de esta especie marina.



La Sedema destacó que estas actividades buscan acercar el conocimiento científico a la población y fortalecer la cultura ambiental mediante experiencias educativas y recreativas.



Para consultar horarios y detalles de la programación, las personas interesadas pueden acudir a las redes sociales del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.