Alista México estrategia frente a EUA ante nueva decisión arancelaria: Ebrard

El país espera en agosto una resolución comercial de Washington previo a las negociaciones bilaterales de septiembre.

México mantiene conversaciones con Estados Unidos para mejorar las condiciones comerciales de sectores estratégicos como el automotriz, acero y aluminio, mientras espera una nueva resolución de Washington antes de la próxima ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el país conserva una posición preferencial frente a otros socios comerciales, debido a que alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas ingresan a Estados Unidos sin pagar aranceles, al cumplir con las reglas de origen establecidas en el acuerdo comercial.



El funcionario explicó que México buscará mantener esta ventaja y avanzar en la reducción de medidas aplicadas bajo la sección 232 para acero y aluminio, así como mejorar las condiciones para la industria automotriz. Añadió que Estados Unidos plantea revisar las reglas de origen e incorporar nuevos conceptos relacionados con la “seguridad económica”.



Ebrard detalló que la siguiente ronda bilateral está prevista para la primera semana de septiembre, por lo que México espera conocer previamente los resultados de investigaciones comerciales estadounidenses, entre ellas una relacionada con capacidad productiva excedente, cuya resolución se prevé para agosto.



Asimismo, destacó que el Gobierno mexicano continuará defendiendo la competitividad nacional y rechazó la posibilidad de establecer medidas estacionales para las exportaciones agrícolas, al considerar que afectarían la dinámica comercial entre ambos países.



El titular de Economía resaltó que el intercambio comercial refleja la fortaleza de la relación entre México y Estados Unidos, al señalar que las exportaciones mexicanas mantienen una tendencia positiva y que el país registró un superávit comercial superior a 9 mil 800 millones de dólares, uno de los más altos desde 1991.