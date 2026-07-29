Acercan Caravanas por la Justicia Social atención jurídica y psicológica a víctimas del delito en Edoméx

La estrategia brinda servicios gratuitos de la FGJEM y la CEAVEM, facilitando el acceso a la justicia en comunidades mexiquenses.

El Gobierno del Estado de México fortalece el acceso a la justicia mediante las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) ofrecen asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento especializado a personas afectadas por algún delito.



A través de esta estrategia, las y los mexiquenses pueden presentar denuncias y querellas, recibir orientación legal en materia penal, tramitar constancias de extravío y acceder a servicios de apoyo psicológico y trabajo social, sin necesidad de trasladarse a oficinas, lo que representa un ahorro de tiempo y recursos para las familias.



Las autoridades destacaron que el objetivo es acercar los servicios de procuración de justicia a la población y brindar atención oportuna y seguimiento a las víctimas, garantizando un acceso más ágil e incluyente.



Del 29 de julio al 1 de agosto, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social brindarán atención en los municipios de San Antonio la Isla, Rayón, La Paz, Isidro Fabela y Jilotzingo, acercando servicios esenciales a las comunidades.