Envía México a 104 brigadistas a Canadá para apoyar a combatir incendios forestales

El contingente se sumará a las labores de emergencia en Thunder Bay, Ontario, como parte de la cooperación internacional.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), desplegó un contingente especializado en manejo de incendios forestales para apoyar a Canadá en las labores de atención y control de siniestros registrados en su territorio.



La brigada mexicana, integrada por 100 personas combatientes y cuatro técnicos, viajó a Thunder Bay, provincia de Ontario, donde se incorporará a las operaciones coordinadas por las autoridades canadienses. El grupo está conformado por personal especializado, entre ellos cinco mujeres provenientes de Coahuila, Guanajuato y Jalisco.



Las y los participantes pertenecen a instituciones de Protección Civil estatal y municipal, dependencias ambientales de los tres órdenes de Gobierno, brigadas de protección y manejo del fuego, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y organizaciones de la sociedad civil.



El contingente cuenta con representación de 24 entidades federativas, entre ellas el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Durango, Tamaulipas y Chiapas, que concentran el mayor número de integrantes.



Esta movilización forma parte del Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá, y refrenda el compromiso de ambos países para fortalecer la cooperación ante emergencias ambientales mediante acciones coordinadas y solidarias.