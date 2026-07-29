Sheinbaum y Delfina Gómez reconocen al Plan Kukulkán por garantizar un Mundial seguro en México

Más de 124 mil 500 elementos participaron y mantuvieron un ambiente de paz y proyectar a México como un país seguro y hospitalario.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, en Zumpango, la ceremonia de reconocimiento al personal militar, civil y de seguridad que integró el Plan Kukulkán, estrategia implementada para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial FIFA 2026.



Durante el acto, la Presidenta destacó que el éxito del operativo fue resultado de la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y afirmó que el Mundial permitió mostrar al mundo el verdadero rostro de México como un país en paz, alegre y hospitalario. Asimismo, reconoció el trabajo de las instituciones participantes y felicitó a la Selección Mexicana por su desempeño en la justa mundialista.



De acuerdo con las autoridades, en el Plan Kukulkán participaron más de 124 mil 500 elementos de instituciones federales, estatales y municipales, quienes desplegaron acciones de vigilancia, inteligencia y protección en estadios, Fan Fest y puntos estratégicos de las entidades sede. Para el operativo se utilizaron mil 474 vehículos, 25 aeronaves, 150 binomios caninos, 150 caballos, además de tecnología especializada como radares, sistemas antidrones y equipos de detección de materiales peligrosos.



Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a 34 dependencias que participaron en la planeación y ejecución de la estrategia, en un acto que reunió a integrantes del Gabinete de Seguridad, gobernadoras y gobernadores de las entidades participantes, así como representantes de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad.



Las autoridades coincidieron en que la coordinación institucional permitió que México organizara con éxito 13 encuentros mundialistas, fortaleciendo la confianza de visitantes nacionales y extranjeros, además de consolidar al país como una sede segura para eventos de talla internacional.