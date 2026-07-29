Clara Brugada abre diálogo ciudadano para transformar La Merced

Se reunieron a más de 6 mil personas y permitió recibir propuestas vecinales para mejorar el entorno urbano.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó una nueva jornada del programa Zócalo de Gobierno Ciudadano, donde recibió propuestas y solicitudes de habitantes de la capital, entre ellas un proyecto vecinal para transformar el entorno de La Merced bajo una visión similar al modelo de las Utopías.



Durante la jornada número 24 del año y la 78 desde el inicio de esta estrategia de atención directa, participaron 6 mil 485 personas, quienes plantearon necesidades relacionadas con vivienda, movilidad, medio ambiente, obras públicas, cultura, deporte, salud y seguridad.



Como parte del ejercicio de diálogo ciudadano, fueron levantadas mil 398 cédulas de atención para dar seguimiento a las solicitudes, proyectos y propuestas presentadas por la población.



Entre los planteamientos recibidos, la mandataria capitalina atendió personalmente a representantes vecinales de la zona de La Merced, quienes propusieron impulsar una transformación integral del entorno del mercado para dignificar el espacio público, fortalecer la actividad comercial y mejorar las condiciones de quienes viven, trabajan y transitan por la zona.



Brugada Molina también atendió de manera directa siete casos presentados por 38 ciudadanos, mientras que en la Carpa de Contención se dio seguimiento a 10 casos expuestos por 54 personas en representación de casi 5 mil habitantes de la Ciudad de México.



Con este programa, el Gobierno capitalino refrenda su compromiso de mantener un contacto permanente con la ciudadanía y construir soluciones a partir de las necesidades de cada comunidad.