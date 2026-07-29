Acerca DIF Zinacantepec servicios gratuitos de salud y bienestar a San Juan de las Huertas

La Jornada de Salud y Servicios ofrecerá atención médica, asesorías, apoyos y trámites gratuitos para las familias del municipio.

El Gobierno de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, a través del Sistema Municipal DIF, realizará el próximo 30 de julio una Jornada de Salud y Servicios en la comunidad de San Juan de las Huertas, con el objetivo de acercar atención integral y gratuita a las familias del municipio.



La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 13:00 horas, frente a la Delegación de San Juan de las Huertas, donde las y los asistentes podrán acceder a consultas médicas y odontológicas, orientación nutricional y psicológica, vacunación antirrábica, pruebas rápidas de glucosa y colesterol, así como valoración de pie plano para niñas y niños.



Además, se ofrecerán servicios de bolsa de trabajo, afiliación al IMSS Bienestar, asesoría jurídica, entrega de apoyos alimentarios y actividades recreativas para la niñez, con el propósito de brindar atención integral a la población.



Las autoridades informaron que todos los servicios serán gratuitos y señalaron que esta iniciativa, impulsada por la presidenta honorífica del DIF Municipal, Jessica Ríos Lara, busca fortalecer el bienestar de las familias y facilitar el acceso a servicios esenciales sin costo para la ciudadanía.