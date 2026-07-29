Tlalpan fortalece atención de emergencias con nueva estación de bomberos en Topilejo

La alcaldesa Gaby Osorio inauguró la Estación de Bomberos de los Pueblos.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, y el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, inauguraron la Estación de Bomberos de los Pueblos en San Miguel Topilejo, con el objetivo de mejorar la atención de emergencias en la zona de montaña y brindar una respuesta más rápida a la población.



La nueva estación, considerada la número 19 de la corporación capitalina, representó una inversión cercana a 30 millones de pesos entre construcción y equipamiento, y permitirá reducir los tiempos de traslado para atender incendios, accidentes, rescates y otros servicios de emergencia.



Osorio destacó que la apertura de esta base representa un hecho histórico para Tlalpan, al concretar un proyecto que durante más de 25 años permaneció pendiente y que permitirá acercar servicios de seguridad y protección a las comunidades más alejadas de la demarcación.



“Con esta estación estamos siguiendo la esencia de la justicia social: llegar a los rincones más lejanos para darles los mejores servicios”, señaló la alcaldesa.



Recordó que anteriormente la atención de emergencias en los pueblos de la montaña dependía principalmente de la estación ubicada en Viaducto Tlalpan, lo que podía generar recorridos de hasta una hora para brindar apoyo.



Por su parte, Juan Manuel Pérez Cova explicó que la nueva estación fortalecerá la capacidad operativa del Heroico Cuerpo de Bomberos, que atiende en promedio 170 servicios diarios, y permitirá ampliar la cobertura mediante coordinación con otras subestaciones de la capital.



La base se suma a las acciones de transformación impulsadas en San Miguel Topilejo, entre ellas la reciente apertura de la Utopía del Maíz y próximos proyectos de infraestructura hidráulica para beneficio de sus habitantes.