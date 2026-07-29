Zacatecas fortalece lazos con migrantes: David Monreal

Destacó el papel de las mujeres zacatecanas radicadas en EUA como promotoras de identidad, cultura y desarrollo .

El Gobernador David Monreal Ávila refrendó el compromiso de su administración con la comunidad migrante al recibir a 24 reinas representantes de federaciones zacatecanas en Estados Unidos, quienes realizan una agenda de actividades enfocada en la promoción cultural, turística, gastronómica y económica de la entidad.



Durante el encuentro, el mandatario estatal reconoció la aportación de las y los migrantes al desarrollo de Zacatecas, así como su generosidad para apoyar a sus familias y comunidades de origen.



Monreal Ávila destacó que las jóvenes representantes son un vínculo fundamental entre Zacatecas y la comunidad zacatecana en Estados Unidos, al promover la identidad, las tradiciones y el orgullo por sus raíces.



Asimismo, señaló que su gobierno impulsa acciones y programas dirigidos a fortalecer proyectos productivos, emprendimiento e inversión, con el objetivo de generar mejores oportunidades para las familias zacatecanas.



Acompañado por el secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, el gobernador resaltó que la visita de las representantes de 24 federaciones permitirá fortalecer el intercambio de experiencias en los ámbitos social, político y empresarial.



Durante su estancia, las jóvenes recorrerán distintos municipios y conocerán la riqueza arquitectónica, cultural y turística del estado, como parte de una agenda que busca estrechar los vínculos entre Zacatecas y sus comunidades migrantes.