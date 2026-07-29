IEEM invita a aprovechar el verano para acercarse a la democracia a través de la lectura

La Biblioteca del Centro de Formación y Documentación Electoral ofrece servicios gratuitos para estudiantes, docentes, investigadores y público en general.

Con el propósito de fomentar la cultura cívica y el interés por la democracia, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) invitó a la ciudadanía a visitar, durante este periodo vacacional, la Biblioteca del Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE), un espacio gratuito abierto a personas de todas las edades.



El recinto cuenta con un acervo de más de 11 mil títulos y 27 mil ejemplares en formatos impreso y digital, especializados en temas político-electorales, democracia y participación ciudadana. Además, dispone de publicaciones en sistema Braille, materiales infantiles en lenguas indígenas y libros electrónicos para promover un acceso incluyente al conocimiento.



La biblioteca brinda servicios de consulta en sala, préstamo de libros a domicilio, uso de equipo de cómputo y acceso gratuito a publicaciones editadas por el IEEM, dirigidas a estudiantes, docentes, investigadoras, investigadores y público en general.



Ubicada en Paseo Tollocan número 928, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, en Toluca, la Biblioteca del CFDE mantendrá, del 20 de julio al 14 de agosto de 2026, un horario especial de atención de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.



El IEEM reiteró la invitación a las familias mexiquenses para aprovechar las vacaciones de verano y acercarse a la democracia, la lectura y la investigación en un espacio diseñado para fortalecer la participación y la cultura cívica.