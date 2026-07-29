Cuajimalpa se consolida entre las alcaldías con menor incidencia delictiva de la CDMX

Datos del SESNSP ubican a la demarcación entre las tres con menos delitos registrados durante el primer semestre de 2026.

La alcaldía Cuajimalpa se posicionó entre las demarcaciones con menor incidencia delictiva de la Ciudad de México durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva Municipal enero-junio 2026 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



Según los datos oficiales, entre enero y junio de este año las 16 alcaldías capitalinas registraron 98 mil 659 delitos, de los cuales Cuajimalpa concentró únicamente alrededor del 2 por ciento, ubicándose entre las tres demarcaciones con menor número de casos.



Asimismo, cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina reportaron una reducción del 10 por ciento en delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo de 2025.



Estos resultados se relacionan con la estrategia “Cuajimalpa Segura”, mediante la cual se han reforzado acciones de vigilancia territorial, patrullajes permanentes, operación de módulos y torres de seguridad, así como el monitoreo desde la Base Plata.



La alcaldía destacó que también se ha fortalecido la coordinación con autoridades de seguridad de la Ciudad de México y ampliado la presencia operativa en colonias, pueblos y zonas estratégicas para mejorar la capacidad de respuesta.



Con estas acciones, el gobierno de Cuajimalpa busca mantener entornos más seguros para las familias y fortalecer la prevención del delito mediante una vigilancia constante y cercana a la ciudadanía.