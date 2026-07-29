Isaac Montoya destaca fortalecimiento financiero y confianza para invertir en Naucalpan

Aseguró que el manejo responsable de los recursos públicos ha mejorado la calificación crediticia del municipio.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, afirmó que las finanzas del municipio atraviesan uno de sus mejores momentos en los últimos años, resultado de una administración responsable de los recursos públicos que ha permitido fortalecer la confianza de inversionistas y mejorar la capacidad financiera del gobierno local.



A un año y medio del inicio de su administración, el alcalde señaló que el saneamiento de las finanzas municipales se ha traducido en una mayor atracción de inversión privada, generación de empleos y mejores condiciones para el desarrollo de las familias naucalpenses. Destacó además el acercamiento con empresas como P&G México y el reconocimiento otorgado por la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM) por el impulso al crecimiento financiero del municipio.



Montoya Márquez indicó que la mejora en la evaluación crediticia de Naucalpan refleja el manejo eficiente de los recursos y la confianza que hoy existe para desarrollar nuevos proyectos de inversión en la demarcación.



De acuerdo con las evaluaciones financieras más recientes, el municipio obtuvo las calificaciones BBB+, AAA, BBB+/M y AAA/M, emitidas por agencias especializadas, lo que acredita una adecuada capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras y un bajo nivel de riesgo crediticio.



El edil reiteró que su administración continuará fortaleciendo las finanzas públicas para consolidar un gobierno eficiente y generar mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para la población.