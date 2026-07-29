EDOMÉX REPORTA REDUCCIÓN DEL 30% EN DELITOS DE ALTO IMPACTO Y MEJORA EN PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

El Estado de México registró una reducción del 30 por ciento en los delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentadas en la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, así como al seguimiento permanente de las estrategias de seguridad definidas en las reuniones diarias.

A esta disminución se suma una mejora en la percepción de seguridad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de 2026, las ocho ciudades evaluadas en la entidad registraron avances por segunda ocasión consecutiva.

El Gobierno estatal señaló que estos resultados también están relacionados con acciones como la implementación del Mando Unificado en 15 municipios de la Zona Oriente, estrategia impulsada en coordinación con el Gobierno de México para reforzar la presencia institucional y atender las necesidades de seguridad de la región.

En la sesión número 142 de la Mesa de Paz participaron autoridades de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía mexiquense, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.