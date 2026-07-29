Mando Unificado aumenta la percepción de seguridad en el Oriente del Edoméx: Horacio Duarte

Seis municipios de la Zona Oriente registraron avances como resultado del Mando Unificado.

Las ocho ciudades del Estado de México incluidas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) mejoraron su percepción de seguridad durante el segundo trimestre de 2026; seis de ellas pertenecen a la Zona Oriente, resultado de la estrategia de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno mediante el Mando Unificado y el seguimiento permanente en las Mesas de Paz encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



De acuerdo con los resultados del INEGI, Ciudad Nezahualcóyotl registró el mayor avance al reducir en 14.2 puntos porcentuales la percepción de inseguridad, al pasar de 55.5 a 41.3 por ciento entre marzo y junio de este año, posicionándose como la ciudad con la mayor disminución entre las 91 zonas urbanas evaluadas a nivel nacional. También reportaron mejoras Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Tlalnepantla y Chimalhuacán.



Al presidir la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, destacó que estos resultados son reflejo del trabajo colaborativo entre los tres órdenes de Gobierno, así como del despliegue focalizado en colonias prioritarias, los patrullajes permanentes y las labores de inteligencia implementadas en los 15 municipios que integran el Mando Unificado Oriente.



Las autoridades estatales señalaron que la estrategia también contempla operativos en vialidades principales, puntos de revisión y el cumplimiento de órdenes de aprehensión, acciones que han contribuido a fortalecer la seguridad y mejorar la percepción ciudadana.



Durante la sesión 141 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz participaron autoridades estatales, federales y representantes de las fuerzas de seguridad, quienes dieron seguimiento a las acciones para mantener la reducción de los índices delictivos y reforzar la protección de las familias mexiquenses.