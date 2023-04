Revelan nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sony acaba de revelar el nuevo tráiler de la película de Spider Man: Across the Spider Verse, la cual continuará la historia del joven Miles Morales después de obtener los poderes arácnidos y tener una aventura entre los universos.



En este nuevo tráiler de la secuela de la película animada de Spider Man: Across the Spider Verse, regresan los personajes, entre ellos, Gwen Stacy o Spider-Gwen, así como el amable hombre araña de otro universo Peter B. Parker. Sin embargo, se integran otros arácnidos.



Según el tráiler de Spider Man: Across the Spider Verse, habrá una lucha de ideales entre el protagonista Miles Morales y Miguel O’ Hara, pues el dilema de sacrificar a los seres amados con tal de salvar a otros por un bien mayor será constante.



En el tráiler de Spider Man: Across the Spider Verse también se logra ver a una bebé, hija de Peter B. Parker, May “Mayday” Parker, así como otros spider-personas como Scarlet Spider y Spider-Punk.