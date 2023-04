Condonarán pago de predial en CDMX

Gobierno de la CDMX anunció este beneficio del pago del predial, que ayudará a más de 480 mil familias.

El Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, dio a conocer este miércoles 12 de abril una medida que beneficiará a más de 480 mil familias que viven en la capital, se trata de la condonación del pago del impuesto predial, pero para poder acceder a este beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos.



Luz Elena González, secretaria de Adminisitración y Finanzas de la Ciudad de México, informó que se llevó a cabo una reforma regulatoria en beneficio directo de miles de familias capitalinas, por lo que se va a condonar la deuda del pago del predial a quienes tengan adeudos previos al año 2017, lo que beneficiará a 481 mil 883 hogares.



De acuerdo con el Gobierno Capitalino, prescribirán los adeudos del pago del predial de quienes no hayan hecho el pago en 2017 o antes, pero para acceder a este beneficio, las familias deben tener un inmueble con un valor catastral hasta 2 millones 559 mil pesos, ya que la condonación del adeudo del predial es para apoyar a todos los hogares más vulnerables de la ciudad.



Luz Elena González indicó que la condonación del adeudo del predial es únicamente para inmuebles habitacionales y lo que pretende es una aplicación automática de la prescripción de los adeudos del impuesto predial. Recordó que esto es un derecho que se tiene por Código, pero anteriormente se debía hacer un trámite que implicaba una gestión con la Tesorería y que en muchas ocasiones se prestaba a temas de corrupción o de cobros indebidos por parte de gestores no autorizados.



El beneficio de la condonación de adeudos del predial es para pagos que no se hicieron de 2017 hacia atrás, lo que quiere decir que si no has pagado el impuesto predial de 2018 a la fecha, debes cumplir con este pago. Para hacerlo, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con los siguientes lugares, donde también resuelven cualquier duda relacionada con el tema:

32 kioscos

21 administraciones tributarias

8 centros de servicio

7 tesorerías exprés

2 administraciones auxiliares

Asimismo, recuerda que puedes pagar el predial en más de 8 mil puntos de cobro distribuidos en las 16 alcaldías, se trata de bancos, tiendas de autoservicio y departamentales, farmacias, tiendas de conveniencia y oficinas de servicio.