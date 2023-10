Poder Judicial no ha hecho nada en beneficio del pueblo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en los últimos 40 años el Poder Judicial no ha hecho nada en beneficio de los mexicanos.

Esto, en medio del posible recorte de 15 mil millones de pesos en fideicomisos al Poder Judicial por parte de la Cámara de Diputados



En conferencia, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que el Poder Judicial ha legalizado la corrupción y legitimado el robo.



“No hay nada que haya hecho el Poder Judicial en 36 años de política neoliberal, bueno hasta la fecha, nada en 40 años en beneficio del pueblo, no es posible.



“Cómo es Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de la Nación y todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías, legalizar la corrupción, legitimar el robo, nada, pero nada, nada, hay que ser objetivos”.



Por otro lado, ante las manifestaciones y paro de labores de trabajadores ante el eventual recorte al presupuesto del Poder Judicial, les respondió que esa medida que prevé tomar el Congreso no “es con ellos” sino en contra de “los privilegios” de jueces, magistrados y ministros, incluso les garantizó que les beneficiará.



“Aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados”, aseguró el titular del Ejecutivo.



Agregó que lo que se debe buscar es bajarle el sueldo, “los privilegios a los de arriba” y subir el sueldo “a los de abajo”.



“Que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarles los privilegios a los de arriba, no a los de abajo, no se les va a reducir el sueldo, ni se les van a quitar las pensiones, nada”, afirmó.



El mandatario federal también minimizó que los trabajadores quemaran el pasado lunes una piñata con la imagen de “AMLITO” (la forma caricaturizada de su imagen), pero les pidió no dejarse manipular por “líderes charros” y los altos funcionarios del Poder Judicial.



“Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro, o sea pues si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan, hay miles de personas que tienen 10 años, sin sentencia, van a hacer huelga de brazos caídos, si siempre están”, dijo.



Desde el pasado lunes iniciaron las protestas del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Este martes, sin pregunta de por medio, el tabasqueño les hizo un llamado.



Morena en la Cámara de Diputados perfila aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 con un recorte al Poder Judicial y eliminación de 13 de sus 14 fideicomisos que concentran 15 mil millones de pesos.



“Y también les digo que no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLITO, no me importa nada porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México, a los niños más pobres. Saben los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas, por ejemplo, saben a cuántos niños les llegarían las becas de primaria, niños pobres, a más de 2 millones de niños pobres”, resaltó.