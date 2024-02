Admite AMLO que Zaldívar al frente de la SCJN les “apoyaba” en ciertos casos

Molesto por la salida de Emilio Lozoya de la prisión, arremetió contra la ministra Norma Lucía Piña, a la que acusa de permitir “la autonomía” de los jueces.

Como era de esperarse, tras la salida de Emilio Lozoya Austin del penal, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial y aseguró en cadena nacional que cuando Arturo Zaldívar Lelo de Larrea era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando había un asunto como este “nosotros respetuosamente interveníamos”.



“Cuando estaba Zaldívar se hablaba con él, respetuoso de las autonomías, en proteger a las personas, se hablaba con el juez y le advertía cuidado con esto”, dijo.



De hecho expuso que “había más recato”, porque la actual ministra presidenta Norma Lucía Piña los jueces “son autónomos, o sea, licencia para robar”.



“Llega la señora Piña y los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. Es una relación de componendas como si se trata una mafia”, sostuvo.



Pero su denostación no se detuvo, ya que insistió que en la investigación contra Lozoya por el caso Odebrecht y Agronitrogenados, existen suficientes pruebas en contra del ex titular de Pemex, pero recalcó que el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, concediendo impunidad y no aceptar la prisión preventiva.



“La quieren quitar… Ahora mencionan que es violatoria a los derechos humanos”.



“El Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados de ellos, no representa al pueblo de México, tampoco el nuevo. Nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero hora de manera abierta y descarada y en contra nuestra, todos los casos los perdemos” dijo López Obrador.



López Obrador señaló que en el Poder Judicial puede haber excepciones y que haya jueces, magistrados y ministros que sean distintos “pero son la excepción “no es la regla”.



“Entonces en el caso que me preguntas es lo mismo. Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex lleve su juicio en su casa solo con un brazalete porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue”, dijo.



“La Fiscalía seguramente va a apelar si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad, el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones también de jueces, magistrados, me consta de ministros que son distintos, pero son excepción, no es la regla. Eso es lo que puedo comentarte”, añadió.