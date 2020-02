Detectan otro posible caso de coronavirus en CDMX

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, reveló que detectaron un caso sospechoso de coronavirus en el Hospital General de México.

De acuerdo con el funcionario, están estudiando al posible portador del patógeno y enfatizó que en los anteriores casos se ha descartado un brote del coronavirus 2019 N-CoV.

“Me acabo de enterar de un 13º caso sospechoso, lo estamos estudiando, la mayoría es con síntomas leves, pero afortunadamente no han tenido ninguna enfermedad grave”, señaló el funcionario.

En observación estuvieron once personas, quienes dieron negativo en la prueba que el Instituto de Diagnóstico Referencial Epidemiológico (InDRE) realiza.

Junto a este último caso en el Hospital General de México está otra persona de quien aún no tienen resultados. Ambos pacientes viajaron a China en los últimos 15 días.

Hay que recalcar que el InDRE tarda entre 24 a 48 horas en analizar los estudios y dar un diagnóstico.

Hugo López-Gatell Ramírez, enfatizó que para que un caso sea sospechoso en México debe presentar los signos característicos como dolor de garganta, fiebre, tos y con antecedentes de haber viajado a China en los últimos 15 días.

Se espera que pronto actualicen la información y revelen si se trata del primer caso de coronavirus en México o no.