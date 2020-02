Mi gobierno no será “puerquito” de las empresas y los contratistas: AMLO

Presidente llama a romper pacto de silencio en caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que aunque en otros sexenios contratistas vinculados con políticos tuvieron grandes negocios, ahora el gobierno ya no será el “puerquito” de esas empresas.

Dijo que por años las constructoras lucraron con los contratos de obras gubernamentales.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que se inaugurarán hospitales que estuvieron olvidados o a medio terminar.

Anunció que será el caso de un hospital en Tlaxiaco. Ejemplificó que en Gómez Palacio, Durango, se tiene un hospital pero falta equiparlo y operarlo.

Comentó que durante años solo se dedicaron a construirlos y “lo mal que se han Portado las empresas contratistas nacionales y extranjeras que no cumplen, que se quedan con loa anticipos”.

Sin embargo, dijo que hay buena experiencia en su sexenio de dos empresas.

Puso como ejemplo a los ingenieros militares y una empresa holandesa a cargo de los rellenos de la nueva refinería que termina en marzo sin ampliar contrato, Van Oord.

Señaló que en el norte del país hay una carretera que no se ha podido terminar “porque están vinculadas a políticos influyentes”.

López Obrador aseveró que antes las empresas constructoras tenían más abogados que ingenieros, “el gobierno era su puerquito, eso se termina”.

El primer mandatario apuntó que si la empresa cumple tendrá el reconocimiento del gobierno pero si queda mal será famoso y se conocerá no solo en México sino en el extranjero.

México necesita conocer la verdad sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que se asume como un asunto de Estado y continúan las investigaciones con todos los medios disponibles, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En diálogo matutino con medios de comunicación, el primer mandatario reveló que se trabajará de manera conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el Poder Judicial de la Federación, a raíz de la carta que dirigió a cada uno de sus titulares donde plantea:

“… solicito de manera atenta, y con absoluto respeto a la autonomía del poder que usted representa, su invaluable participación para atender juntos y de manera coordinada dicha demanda de justicia.”

El presidente propuso a ambos titulares reunirse mensualmente con madres y padres de los jóvenes para recibir el informe de la comisión respectiva y tomar las decisiones necesarias, de modo que el primer encuentro sucedería el próximo 5 de marzo a las 11 de la mañana en Palacio Nacional.

“Ya me respondió por escrito el fiscal, que acepta; y lo mismo el presidente de la Suprema Corte, él no por escrito, pero siempre ha estado apoyando; seguramente en el transcurso de estos días va a expresar su apoyo y vamos a trabajar juntos.”

El presidente añadió que dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a fin de que se dedique de tiempo completo a atender el asunto de los 43 normalistas. Además, realizó el siguiente llamado:

“Estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen, porque hay como un pacto de silencio. No puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas.

“Estamos ofreciendo, a quien nos informe, protección, amnistía, recompensa, porque se trata de un asunto de Estado.

“Quienes están en la cárcel, quienes ya salieron, quienes nunca entraron a la cárcel, pero saben dónde están los jóvenes, nos pueden ayudar. No es sólo un asunto de justicia, se fortalece nuestra patria.”

No hubo recortes presupuestales, sino incrementos en institutos nacionales de salud

Durante el informe semanal El Pulso de la Salud, el presidente reportó que en próximos días acudirá a la apertura de hospitales que han sido concluidos por el gobierno federal como el de Tlaxiaco, Oaxaca, donde el próximo 20 de marzo encabeza la inauguración de la unidad médica de especialidades y consulta externa.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez informó sobre las supervisiones de servidores públicos al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) para atender denuncias del personal sobre falta de insumos y cierres parciales del servicio, lo que evidenció intermediarios pese a que la institución cuenta con contrato de abastecimiento hasta noviembre de este año. Igualmente, destacó:

“El otro mito que es importante quitar es que la razón de la escasez son los recortes presupuestales. Queremos decirlo una vez más, no hubo recortes presupuestales a los institutos nacionales de salud, en promedio tuvieron de 2019 a 2020 incrementos de cinco al siete por ciento. En el caso del Instituto de Neurología, del 12 por ciento; comparado con 2018, el fin de la administración anterior, hubo también incrementos que atenuaron el efecto de la inflación.”