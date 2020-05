Por temor, varios “municipios de la esperanza” decidieron no iniciar actividades

Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Chihuahua son los estados donde los gobiernos decidieron esperar a un mejor panorama

Los gobiernos de Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Chihuahua no retomarán actividades económicas, sociales y educativas en sus “municipios de la esperanza” pese a la autorización de las autoridades federales de salud para regresar a la “nueva normalidad”.

En el caso de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat, señaló que los 213 municipios que están en semáforo verde continuarán bajo las medidas del semáforo amarillo.

Esto significa que no habrá regreso a clases y se mantendrán las medidas de distanciamiento social.

Tampoco regresarán las actividades no esenciales en espacios públicos y cerrados, ni las actividades de los grupos vulnerables.

Murat señaló que esta decisión se tomó en coordinación con las autoridades municipales y educativas, y respetando la libre autodeterminación de usos y costumbres de los 213 municipios de la esperanza.

El gobernador refirió que “se estará evaluando reactivar las actividades” hasta el 1 de junio” y de ser así, se hará de forma gradual.

En Jalisco inician protocolos pero no apertura

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que este lunes “no se reabrirán los negocios en automático”.

Alfaro aclaró que el regreso a las actividades en todo el estado, incluyendo los 23 “municipios de la esperanza”, será de forma gradual bajo los protocolos sanitarios establecidos en Jalisco.

El gobernador dijo que este lunes, las secretarías del Trabajo y de Desarrollo Económico iniciarán el proceso de certificación para saber que negocios están preparados para retomar actividades.

Mientras tanto no podrá abrir ningún negocio no esencial, por lo menos en las próximas dos semanas.

Guerrero: nos mantendremos en casa

El estado de Guerrero, que tiene 12 municipios de la esperanza, también mantendrá las medidas de aislamiento social.

En un breve mensaje, el gobernador Héctor Astudillo señaló que esta decisión se debe a que la curva de casos en ascenso.

En Chihuahua la salud es prioridad

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que los municipios de la esperanza en su entidad no iniciarán actividades debido a su cercanía con ciudades importantes.

El gobernador dijo que la prioridad es la salud de la población, por lo que seguirán vigentes las medidas de sana distancia.

De acuerdo con Corral reiniciar actividades en dichos municipios sería riesgoso “porque están muy cerca de Ciudad Juárez” así como del paso fronterizo Juárez-El Paso.

Las autoridades de salud federal indicaron que en Chihuahua hay 8 municipios de la esperanza.