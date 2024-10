SHEINBAUM PRESIDENTA

Sheinbaum asumió oficialmente como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, recibiendo la banda de las manos de Ifigenia Martínez.

La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que, a partir de este 1° de octubre, inicia el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México y también, después de 200 años de la República y de 300 años de la Colonia, llegan todas las mujeres a conducir los destinos de la nación.



“Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar nuestros sueños y deseos, sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas, que nos pensaron libres y felices”, celebró.



Por ello resaltó tras recibir la Banda Presidencial de manos de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez que como madre, abuela, científica, pero ahora, como Presidenta de México, refrenda su compromiso de gobernar para todas y todos, bajo los principios del Humanismo Mexicano que serán base en la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.



“Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gobernaré para todos y para todas y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria”, aseveró.



La nueva Presidenta de México reconoció el trabajo realizado por el ex Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el amor que el pueblo le profesa.



Luego de tomar protesta durante la sesión del Congreso General, refrendó el compromiso de dar continuidad a los programas que trajeron bienestar al pueblo de México, principalmente la pensión universal para adultos mayores, las becas Benito Juárez, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyo al campo, la Clínica es Nuestra, la Escuela es Nuestra y todos los Programas de Bienestar.



Sumado a estos programas, la Presidenta de la República reiteró la puesta en marcha de tres programas nuevos: apoyo a mujeres de 60 a 64 años, becas para estudiantes de preescolar a secundaria en escuelas públicas; y las consultas médicas a domicilio para personas de la tercera edad.



Añadió la consolidación del sistema de salud IMSS-Bienestar, generar 300 mil espacios nuevos de educación superior con nuevas universidades públicas, la construcción de al menos un millón de viviendas para que jóvenes las puedan adquirir a través de un esquema de renta.



En materia de infraestructura, recordó la ampliación del Tren Maya y la Línea K del Tren Interoceánico, además de nuevas líneas de trenes de pasajeros que van a conectar a la Ciudad de México con Pachuca, Nuevo Laredo y Nogales, además del rescate de la línea que conduce a Veracruz.



Destacó 10 principios del Humanismo Mexicano para dar continuidad al proyecto de transformación, que se resumen en: Prosperidad compartida, austeridad republicana, honestidad, gobernar con el pueblo, la libertad, cuidado al medio ambiente, igualdad sustantiva, soberanía nacional, política con amor y fraternidad sin discriminación.



Destacó la importancia de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que va a democratizar la elección de jueces y magistrados; habrá una convocatoria y un proceso de selección de candidatas para garantizar perfiles preparados en el Poder Judicial, pero, sobre todo, electos por el pueblo de México.



La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos refrendó su compromiso para construir un país con bienestar y prosperidad compartida para seguir haciendo historia.



Por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum durante un ritual realizado por mujeres representantes de los pueblos originarios y afromexicanos del norte, sur, oriente y del occidente, y del centro del país, la primera Presidenta de México recibió el Bastón de Mando y Servicio, por parte de 70 comunidades indígenas y afromexicanas del país.



Por ello, la Presidenta de México expresó que tiene claro el tamaño de la responsabilidad que este día asumió, y que representa esperanza de bienestar y progreso con justicia para millones de mexicanas y mexicanos.



Claudia Sheinbaum presentó los 100 compromisos que agrupan los principios de su gobierno y que está dividido en ejes estratégicos para garantizar bienestar, justicia, acceso a la salud, vivienda, trabajo y los derechos fundamentales de una sociedad. Como parte del eje “República Democrática, Justa, Honesta, Libre, Participativa y Responsable”, anunció acciones para mantener la división entre el poder político y económico; gobernar con Humanismo Mexicano; giras por todo el país, continuidad de “Las Mañaneras del pueblo”; garantizar libertades, combatir la discriminación, soberanía nacional sin sumisión, dar seguimiento a la Reforma al Poder Judicial, dar seguimiento al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, impulsar reforma electoral para evitar reelección y sucesión con familiares, combate a la corrupción, mantener la austeridad republicana, no aumento de las gasolinas por encima de la inflación y cerrar el paso al regreso del neoliberalismo.



En el caso de “República Fraterna”, expuso la continuidad de los planes de justicia, continuidad a programas de bienestar, apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, becas a estudiantes de preescolar a secundaria de escuelas públicas; consultas a domicilio para personas de la tercera edad; fortalecimiento del Banco del Bienestar; créditos para mujeres indígenas y prohibir maltrato animal desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



En “República Educadora, Humanista y Científica” dio a conocer la eliminación del USICAMM, seguir el programa la Escuela es Nuestra, extender horarios de primarias para ofrecer educación física y artística, prevención de adicciones y atención a la salud mental, más preparatorias y universidades, desaparecer el examen COMIPEMS, impulso al desarrollo del vehículo eléctrico “Olinia” para venta accesible, primer satélite mexicano en órbita, producción de drones, y apoyo al deporte comunitario y de alto rendimiento. ​​



Como parte de la “República Cultural y Lectora”, informó de la creación de un sistema de educación y creación artística para que por cada escuela haya un coro, banda o grupo; condiciones para que artistas ganen lo justo, impulso a la grandeza cultural de México y fomento de la lectura. En “República Sana”, anunció el acceso universal a vacunas, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos; arranque de Farmacias del Bienestar a mediados de 2025, programa de cuidados para los primeros 1000 días de vida; ampliar exámenes de laboratorio en centros de salud, modernización de la infraestructura hospitalaria, programa de cirugías de cataratas y rodillas a partir de 2025, entre otros.



La construcción de un millón de viviendas accesibles, programa masivo de escrituración, créditos para mejoramiento de vivienda y proyecto de mejora urbana en la zona oriente del Estado de México, forman parte del eje de “República con Acceso a la Vivienda”; mientras que en “República de y para las Mujeres”, habló de la formación de la primera Secretaría de las Mujeres, entrega de derechos agrarios a 150 mil mujeres, impulso al Sistema Nacional de Cuidados y creación de un Centro de Bienestar Infantil, entre otras.



En “República con Trabajo y Salario Justo” mencionó mantener el aumento del salario mínimo por encima de la inflación, mejora de pensiones, aumento salarial para maestros y maestras, seguridad social para repartidores de apps, alcanzar la semana laboral de 40 horas y continuidad al Plan de Justicia a familiares de Pasta de Conchos. Soberanía alimentaria, autosuficiencia del maíz y frijol, asistencia para la producción de los alimentos de la canasta básica; fusión de Segalmex con DICONSA con la creación de ‘Alimentación para el Bienestar’; y el impulso al Plan Campeche y Tabasco, como parte de “República Rural, Justa y Soberana”.



En “República Soberana y con Energía Sustentable”, expuso el fortalecimiento de PEMEX y CFE, sin privatizaciones; limitar la producción del petróleo para consumo nacional y no de exportación, impulso a energías renovables, y un programa de paneles fotovoltaicos.



En “República Próspera y Conectada” expuso la reducción de IVA, ISR y aumentos salariales en la zona fronteriza; agilización de los cruces fronterizos, impulso a los trenes de pasajeros, ampliación del Tren Maya y la Línea K del Tren Interoceánico; polos de bienestar, 3000 kilómetros del tren de pasajeros, quitar los baches a 4 mil kilómetros de carreteras federales en todo el país; mantener caminos artesanales, construcción de nuevas carreteras, distribuidores viales, fortalecimiento de Mexicana de Aviación, Plan Sonora y ampliación de aeropuertos. En “República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales” anunció el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y el Río Atoyac y Río Sonora; construcción de un complejo ambiental en Tula, Hidalgo; y la reforestación de bosques.



En “República con derecho al agua” planteó un programa para ordenar las concesiones y tecnificación de 200 mil hectáreas de riego, proyectos estratégicos para garantizar el reciclamiento y acceso al derecho humano.



Finalmente, en el eje “República segura y con justicia” garantizó la disminución de delitos de alto impacto, sin regresar a la irresponsable guerra contra el narco, sino a través de cuatro ejes: Atención a las Causas, Fortalecimiento de la Guardia Nacional, Inteligencia e Investigación, y Coordinación.



Lo anterior, con el firme objetivo de seguir haciendo un gobierno comprometido, siempre, con el bienestar de las y los mexicanos.



“Por ello, me comprometo con ustedes, que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma, por el bienestar del pueblo de México. Me comprometo con ustedes a defender siempre a México. Me comprometo a enaltecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad y a condenar cualquier forma de discriminación”, expresó.