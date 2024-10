“Calderón es muy cínico, debería pedir perdón”: Sheinbaum

La presidenta pidió que se analice que a más de una década de haber iniciado la guerra contra el narco, la violencia sigue creciendo en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se lanzó contra el expresidente Felipe Calderón tras la sentencia dictada a su exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, por narcotráfico y delincuencia organizada.



Quien fungiera como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y que estuvo al frente de la llamada “guerra contra el narco”, fue sentenciado a 38 años de prisión y a pagar una multa de dos millones de dólares por vínculos con el Cártel de Sinaloa.



Ante la sentencia del juez Bryan Coogan, el expresidente Calderón publicó un mensaje en X donde se defendió y a su política de seguridad, afirmando que “lo volvería a hacer”, porque es lo correcto en términos legales y políticos.



“Enfrentar al crimen organizado como Presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pero lo volvería a hacer, porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado, que secuestra, extorsiona y mata ciudadanos”, escribió.



Las declaraciones emitidas por Calderón provocaron varias reacciones, incluyendo las de la presidenta Sheinbaum, que lo tacho de ser “muy cínico”



Atendiendo las declaraciones emitidas por el exmandatario por el Partido Acción Nacional (PAN), Sheinbaum tachó a Calderón de “muy cínico” y advirtió que no es una responsabilidad menor el haber nombrado secretario de Seguridad a una persona que acaba de ser condenada por narcotráfico, como la responsable de encabezar la “guerra” contra ese problema.



La presidenta afirmó que el expresidente llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y para legitimarse declaró la guerra contra el narco, y puso al frente de esta guerra a un narcotraficante.



La mandataria inició así su crítica al expresidente, destacando como primer punto lo grave que resultó declarar una “guerra” a los grupos criminales: “Primero ¿cómo declara una guerra en su país? Guerra quiere decir permiso para matar bajo condiciones de excepción y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante seis años no se dio cuenta” de que tenía nexos con el narcotráfico.



Dijo que hay que revisar “la propia determinación de hacer una guerra”, que a más de una década de iniciada sigue afectando al país, reiterando la obligación que se tiene de revisar “qué ocurrió, por qué se declaró y cuáles fueron las consecuencias”.



Añadió que es reprobable que hasta ahora que hay sentencia, hay una declaración de Felipe Calderón sobre el exfuncionario más poderoso de su sexenio, y zanjó el tema asegurando que el panista “debería pedir perdón, no ser hipócrita” y asumir su responsabilidad.



A pesar de su dura crítica, a la que dedicó la mayor parte de su conferencia matutina, la presidenta aseguró que desde su posición no se buscará enjuiciar al expresidente, ya que su interés como presidenta no es levantar una investigación particular sobre Calderón.



Aun así, criticó sus años al frente del país, exponiendo la sentencia contra García Luna como una prueba de la “decadencia del sexenio” que encabezó.



Por eso, aseguró que con ella no va a haber guerra contra el narco. Eso sí no va a ver, y tampoco la colusión que hubo y que fue demostrada ayer por un juez de Estados Unidos.