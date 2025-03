Metro de la CDMX realizará actividades culturales por el Día Internacional de la Mujer

Las presentaciones reconocen el empeño y talento de sus autoras; también su valiosa participación en momentos históricos del país

Un conversatorio, exposiciones plásticas, proyecciones cinematográficas y presentaciones escénicas son las actividades que este mes realizará Cultura Metro en diferentes estaciones de la red, en el marco del Día Internacional de la Mujer.



El Metro se suma a esta conmemoración mundial, establecida el 8 de marzo, con diferentes actividades culturales que reconocen y visibilizan la participación femenina en momentos de nuestra historia, y también el quehacer artístico que actualmente desarrollan nuevas generaciones. Los eventos agendados incluyen un conversatorio titulado La Mujer en el Metro (Mujer, Metro y Movilidad), que se llevará a cabo como parte del programa mensual Noche de Museos.



Esta mesa de diálogo contará con la asistencia de trabajadoras y funcionarias del organismo que tienen un desempeño puntual en áreas relevantes para la operación del Metro, como son atención al usuario, el programa salvemos vidas, seguridad industrial, protección civil, taquillas, material rodante y transportación.



La cita es el miércoles 26 de marzo, a las 17:30 horas, en el Museo del Metro, ubicado en la estación Mixcoac de la Línea 12.



Con el apoyo del Museo de la Revolución, a través de su acervo histórico, el 7 de marzo será inaugurada la muestra fotográfica, de 12 piezas, “Mujeres en la Revolución”, en la estación Revolución de la Línea 2.



El día 10 está prevista la apertura oficial de Otras Variaciones, de Daniela Riquelme, en Polanco, Línea 7; su muestra plástica alude a la presencia del macrocosmos en la existencia personal.



El Cine del Metro, en coordinación con Procine, tiene previsto dos ciclos: Realizadoras Indígenas y Tiempo de Mujeres. En ese contexto serán presentadas las cintas La Raya, de la cineasta Yolanda de la Cruz, el 13 de marzo; Noche de fuego, dirigida por Tatiana Huezo, el martes 18 y, un compilado de tres cortometrajes, el día 25.



Las proyecciones son a partir de las cuatro de la tarde en la sala ubicada en la estación Zapata de la Línea 12.



La música también estará presente. La vocalista Mariana Cassalgne ofrecerá el concierto She no more, el 13 de marzo, a las 14:00 horas en la estación Hidalgo, de la Línea 2. En el mismo horario, pero el 26 de marzo, se presentará la banda Allegrissimo, en Chabacano, Línea 9, con su espectáculo que combina la técnica del clown, pantomima y artes circenses. El Metro es un espacio abierto y solidario con la equidad de género y con el desarrollo humano en un clima de igualdad.