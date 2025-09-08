Reconocen la labor de Evelyn Salgado por el sello propio y diferente en su 4o Informe al pueblo de Guerrero

-La gobernadora ha demostrado que con amor y con pasión se pueden resolver las cosas.

El empresario fundador de Grupo Autofin y Mundo Imperial, Juan Antonio Hernández Venegas, reconoció la labor de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en sus cuatro años de mandato, destacando que en su mensaje al pueblo de Guerrero tuvo sello propio y marcó una diferencia.



“El informe me parece que tiene un sello muy propio, muy diferente, me impactó. Me gustó mucho”, afirmó Hernández Venegas en relación al cuarto informe presentado el pasado viernes en el Auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo.



En entrevista para la Revista Costa Brava, hizo hincapié en que la gobernadora Evelyn Salgado les ha demostrado a los guerrerenses y empresarios que con amor y con pasión se pueden resolver las cosas.



Hernández Venegas señaló que pese a que Guerrero no es un estado fácil, tiene gran futuro; prueba de esto es la confianza y permanencia del consorcio que preside en Acapulco, además del apoyo que este ha dado en su recuperación después del impacto de Otis y John.



Las declaraciones del empresario reflejan la percepción de que el informe se alejó de la formalidad burocrática, convirtiéndose en un espacio que proyectó dinamismo, identidad y cercanía, atributos que forman parte del estilo de gobierno de la actual mandataria.



Con este cuarto informe, la gobernadora Evelyn Salgado no solo presentó resultados, sino que también mostró que en Guerrero se puede innovar en la forma de comunicar, generando empatía y dejando huella entre distintos sectores sociales.