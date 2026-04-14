NEMESIO DIEZ SERÁ SEDE DEL ÚLTIMO PARTIDO DEL TRI ANTE SERBIA

El Estadio Nemesio Diez, en Toluca, será sede del último partido de preparación de la Selección Mexicana de Futbol el próximo 4 de junio, como parte de la iniciativa “Estadio de México, Destino Futbolero”.

El encuentro, organizado por la Federación Mexicana de Fútbol en coordinación con el Gobierno del Estado de México, enfrentará al combinado nacional contra la selección de Serbia, en lo que será su despedida antes de competencias internacionales.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que se realizan obras de mejora urbana en la zona, además de un operativo especial de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes durante el evento.

Este partido busca consolidar al Nemesio Diez como un escenario clave en la agenda deportiva nacional, además de servir como cierre de preparación del Tri previo a sus próximos compromisos.