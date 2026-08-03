Edoméx y Fundación Simiplaneta lanzan “Bombas de Vida” para rescatar ecosistemas

El proyecto busca recuperar zonas degradadas, combatir la deforestación y fortalecer la prevención de incendios forestales.

Con el propósito de proteger el patrimonio natural mexiquense y fortalecer la restauración ambiental, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), firmó un convenio de colaboración con la Fundación Simiplaneta A. C. para impulsar proyectos de conservación de ecosistemas.



Entre las acciones contempladas destaca el programa “Bombas de Vida”, una estrategia innovadora que permitirá dispersar semillas de especies nativas mediante pequeñas cápsulas elaboradas con arcilla, composta y tierra vegetal, capaces de llegar a zonas de difícil acceso y con procesos de degradación.



El acuerdo también incluye acciones de educación ambiental y cambio climático, capacitación de grupos ciudadanos, elaboración de materiales de difusión y fortalecimiento de programas enfocados en la protección de los recursos naturales.



Asimismo, se desarrollarán proyectos para el manejo del fuego en Áreas Naturales Protegidas de la Zona Metropolitana del Valle de México, mediante prevención, capacitación, equipamiento especializado y formación de brigadas voluntarias para atender incendios forestales.



La titular de la SMAyDS, Alhely R. Arronis, destacó que la coordinación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada permite generar acciones con impacto positivo para preservar los ecosistemas, proteger el agua y garantizar un futuro sustentable para las nuevas generaciones.