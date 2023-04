Invitan comunidades indígenas a probar comidas y bebidas de la región en Zinacantepec

Vecinos de Zinacantepec y Almoloya se han unido en un esfuerzo conjunto para difundir y promover la comida y bebida indígena de la región. Esta iniciativa surge como respuesta al aumento de la alimentación procesada y el fast food tan común en la actualidad.



Miguel Agustín, promotor de pulque local, ha organizado encuentros de gastronomía indígena con la participación de cocineras tradicionales de la región para ofrecer y mostrar platillos hechos con ingredientes que crecen en el Estado de México. Agustín explicó que siembran y trasplantan magueyes en el Barrio de la Cuchara y en el Barrio de la Lima, que forma parte de la franja pulquera que antes venía de Ocoyoacac, San Felipe, Cacalomacán, Santa María, Villa Victoria y Almoloya, que antes era una muy productiva.



El pulque se hace de forma artesanal, desde la siembra hasta la recolección y la preparación, sin agregar químicos y cuidando el proceso para que no esté agrio o amargo, ya que esto podría generar aromas desagradables. A pesar de ser una bebida de alto valor nutricional, la producción de pulque en la región ha disminuido en los últimos años, debido a que los jóvenes no han adoptado la costumbre de sembrar magueyes. Agustín lamentó que “era una costumbre que normalmente se hacía para separar terrenos, se delineaban con magueyeras, los terrenos de cultivo más que nada, pero ahora ya no lo aprenden”.



Este esfuerzo conjunto de los vecinos de Zinacantepec y Almoloya busca rescatar y promover los productos y costumbres indígenas de la región, incentivando su consumo y producción a través de encuentros gastronómicos y otras actividades culturales. Con iniciativas como estas, se espera recuperar y mantener las tradiciones culinarias de la región, y fomentar una alimentación más saludable y consciente.