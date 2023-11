PRESIDENTE INSTRUYE ADELANTAR PAGO DE PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR A DAMNIFICADOS EN GUERRERO

El Gobierno de la Cuarta Transformación, dijo, destinará todo el presupuesto necesario a fin de poner de pie a la región.

Con el objetivo de ayudar a la población y reactivar la economía local, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Bienestar adelantar el siguiente pago de los Programas para el Bienestar a personas beneficiarias habitantes de Acapulco y otras localidades afectadas de Guerrero por el huracán Otis.



“Lo más pronto posible adelantar los apoyos a la gente, empezando por entregarles lo que les corresponde de los Programas para el Bienestar; adelantarles todos los apoyos a adultos mayores, a becarios, adelantar el bimestre. A ver si lo podemos hacer esta misma semana, esto lo vamos a complementar con la ampliación de programas de apoyo a los jóvenes”, subrayó.



“Hay que restablecer el suministro de bienes, de mercancías, de alimentos, para que la gente tenga sus recursos, pero también en donde comprar sus bienes, sus mercancías básicas. En eso estamos hablando con las grandes distribuidoras de alimentos para que se restablezca el abasto en Acapulco”, apuntó.



El domingo, el presidente realizó un sobrevuelo en el que constató las acciones de ayuda a la población en Acapulco.



Destacó que en el censo de afectaciones por el huracán Otis participan mil 678 Servidoras y Servidores de la Nación, quienes reportaron 20 mil 971 viviendas registradas hasta el domingo 29 de octubre en la noche.



Los promotores reportan afectaciones severas en servicios y pérdidas en enseres domésticos. En comunidades rurales se anotaron pérdidas de cultivos y de ganado.



En llamada telefónica transmitida en conferencia de prensa matutina, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, detalló que la brigada de censo de la Secretaría de Bienestar llegará a dos mil promotores en total.



Los cuestionarios determinarán si las viviendas requieren reconstrucción o mejoramiento.



Al mismo tiempo, mencionó el presidente, son escuchadas las necesidades de pescadores, de propietarios de pequeños negocios familiares, entre ellos, palapas y tiendas, así como embarcaciones dedicadas al sector turístico.



Esta semana, el Gobierno de México presentará un plan de atención prioritaria al pueblo y reactivación de pequeños comercios; serán respaldados hoteles y restaurantes que representan fuentes de empleo.



Funcionarios federales se reunirán este lunes con dueños de comercios y buscarán soluciones conjuntas.



“Se está trabajando, yo diría que bastante bien y de manera organizada; vamos a seguir atendiendo”, agregó.



El presidente López Obrador aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación no ocultará información sobre las cifras de decesos y personas desaparecidas.



“Vamos a estar informando diario porque esa es la mejor medida, desde luego, para tener tranquilos a familiares, a amigos que están preocupados porque no encuentran a las personas desaparecidas o no están localizados y hay que ir aclarando. (…) No somos iguales a los corruptos de antes”, refirió.



La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó vía telefónica que al lunes 30 de octubre suman 45 personas fallecidas, de acuerdo con el reporte preliminar de la Fiscalía General del Estado.



“Nuestro pésame a quienes perdieron la vida, a familiares y a toda la gente de Acapulco que fue afectada. Hemos estado ayudando y vamos a seguir ayudando”, expresó el jefe del Ejecutivo.



En tanto, hay 47 personas no localizadas hasta el momento; será reforzada la misión de búsqueda, que sumará en Acapulco y Coyuca de Benítez 30 brigadas, las cuales han localizado a 152 personas, quienes ya están en contacto con sus familiares y seres queridos. Dos ciudadanos suecos fueron encontrados dentro de este programa.



“Con referencia a las personas que aún no son localizadas, ya sea por falta de comunicación o acceso, se ha reforzado el programa de búsqueda que tenemos de la mano de la Secretaría de Gobernación, de las comisiones nacionales o locales de derechos humanos, de la Comisión Nacional de Búsqueda”, indicó la gobernadora.



La fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, añadió que la institución a su cargo atiende las denuncias de posibles decesos mediante personal especializado que comprueba los hechos con la ayuda de binomios caninos a fin de localizar posibles cuerpos bajo los escombros.



“Hay puntos que se han dado, se han verificado y no se han localizado cadáveres; seguiremos trabajando en todas las denuncias que se nos hagan llegar o toda la información que se nos comparta por todo el cúmulo de autoridades y ciudadanos que están en Acapulco para que la Fiscalía tenga información fidedigna, real y confiable”, explicó.



Confirmó que tres personas residentes en Guerrero de origen estadounidense, británico y canadiense perdieron la vida. De ellos, un cuerpo ya fue entregado a sus familiares. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, serán contactadas autoridades de Canadá e Inglaterra con el propósito de realizar las gestiones necesarias. Continúa la revisión de listas enviadas de otras embajadas para localizar a más personas.