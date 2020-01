Reyes Magos no alcanzaron a llegar a todas las casas

La economía de los Reyes Magos se vio afectada por diversos factores y por este motivo no llegaron a la casa de todos los niños

La ilusión de los niños por recibir regalos este seis de enero, terminó para muchos de ellos, pues los Reyes Magos no llegaron a sus casas para dejar los regalos que esperaban.

La economía de los Reyes Magos se vio afectada por diversos problemas que se viven en el país y que estos frenaron los sueños de miles de niños este 6 de enero.

Ante este fracaso de los Reyes Magos, los papás se vieron en el gran dilema de cómo decirles a sus hijos por qué los magos de oriente no llegaron y esto generó un gran dolor para ellos, al no poder cumplir con este compromiso.

Pero no sólo es la economía la que afectó a los Reyes Magos, también está el factor de la pobreza, que en los últimos años se incrementó a 51.1%, es decir, un poco más de la mitad de la población de este grupo viven en pobreza.

21.4 millones de mexicanos viven en pobreza extrema y carecen de las condiciones básicas para el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales como: educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, a una vivienda de calidad y con servicios básicos y a la alimentación.

Además de que el ingreso de su hogar es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas, pero pese a ello cada año mantienen la ilusión de que puedan llegar los Reyes Magos, pero cada año es más difícil para ellos poder cumplir sus deseos y sin nada que festejar, estos niños saldrán de sus casas a ayudar a sus padres en labores del campo, de la vendimia en algún puesto ambulante, salir a pepenar material reciclable para poder vender y poder obtener algo de dinero para la comida del día.

Por otro lado pese al incremento del llamado Salario Mínimo, este no fue suficiente para poder hacer los regalos este 6 de enero, los diversos incrementos a los servicios y alimentos provocaron que los padres de familia tuvieran que incumplir con sus hijos.

Como es visto cada temporada de enero los empleados de casas de empeño esperaron que los pignorantes llegaran “para apoyar a los Reyes Magos”, pero ni con este “apoyo” se pudo cumplir a los pequeños.

Para quienes sí pudieron acudir a realizar compras, miles de comerciantes y centros comerciales auxiliaron a los Reyes Magos a elegir los mejores juguetes pero ante los altos precios no pudieron adquirir los que los pequeños pedían en sus cartitas.

Los Tianguis, centros comerciales, centros de exposiciones y supermercados ofrecieron el mejor regalo, pero ni así Melchor, Gaspar y Baltazar pudieron cumplir con su cometido este 6 de enero del 2020.