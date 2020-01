Gobierno de EU desmiente a AMLO: no hay autorización para extraditar a César Duarte

La extradición no está autorizada porque ningún juez ha dado la orden de la captura del exgobernador mexicano

Contrario a lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 10 de enero, el gobierno de Estados Unidos aún no ha autorizado ni ordenado el arresto con fines de extradición del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Corroborado por fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del gobierno mexicano, lo último en el caso Duarte Jáquez fue que el pasado 30 de diciembre se entregó al gobierno de Donald Trump una nueva solicitud de extradición en su contra.

“La extradición no está autorizada porque ningún juez ha dado la orden de la captura del exgobernador mexicano para ese fin. El 30 de diciembre (pasado) recibimos una nueva solicitud para su captura para ser entregado a las autoridades de México, eso es lo que tenemos”, dijo a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia.

“La nueva solicitud nos fue entregada por la embajada de México y recibida en el Departamento de Estado y aquí se está evaluando para ser procesada”, agregó el funcionario estadunidense quien por tratarse de una investigación judicial abierta exigió el anonimato.

El pasado viernes 10 de enero durante la conferencia de prensa mañanera que ofreció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente López Obrador de manera tajante afirmó que ya tenían la garantía del gobierno de Estados Unidos de que Duarte Jáquez sería extraditado.

“El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, notificó que procedía el trámite que se está llevando a cabo”, aseguró el mandatario mexicano en la ciudad fronteriza.

De acuerdo con un par de funcionarios del propio gobierno, el pasado viernes 10 de enero no había ninguna notificación por parte de Estados Unidos de que el exmandatario estatal priista iba a ser capturado para ser eventualmente enviado a México.

“Es posible que el presidente se haya confundido. Lo que se hizo fue presentar una nueva solicitud de extradición (la número 12) mejor fundamentada y revisada que las 11 anteriores”, explicó al corresponsal una de las fuentes mexicanas consultadas telefónicamente.

“La nueva petición es muy precisa y por ello creemos que tendrá éxito, se entregó al gobierno de Estados Unidos el 30 de diciembre y por ahora no nos han dado respuesta; sólo acuse de recibo”, agregó el otro funcionario mexicano que, al igual que el primero y como condición para hablar, pidió no se revelara su nombre ni puesto en el gobierno.

El caso de Duarte Jáquez es emblema de la corrupción e impunidad que imperó en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno, aunque presentó al de Estados Unidos 11 pedidos de extradición del exgobernador priista, no hizo nada para conseguirla.