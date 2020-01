El Edomex comparte coincidencias con los diferentes ámbitos de gobierno: Alejandro Ozuna

Encabeza Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, ceremonia conmemorativa por el Primer Aniversario Luctuoso del ex Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo González.

Durante la ceremonia conmemorativa por el Primer Aniversario Luctuoso del ex Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo González, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, señaló que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza encabeza una entidad dinámica y con coincidencias compartidas con los distintos ámbitos de gobierno.

“Nuestro Gobernador ha entendido con claridad el nuevo entramado político de México y ha leído e interpretado puntualmente el ánimo social”, subrayó.

“Ante los pronósticos que anticipaban parálisis, confrontación y ruptura, Alfredo Del Mazo Maza acredita que gobierna una entidad en marcha, dinámica y con valiosas coincidencias que comparte con los distintos ámbitos de gobierno y los demás poderes”, indicó ante el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, quien encabezó esta ceremonia.

También ante Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, Alejandro Ozuna resaltó que el Gobierno del Estado de México mantiene una relación con el Gobierno federal que se desarrolla con respeto y coordinación en beneficio de los mexicanos y mexiquenses.

“La relación con el Gobierno de México transita por una senda de mutuo respeto, amplio entendimiento y franca colaboración”, expresó en la ceremonia, donde estuvieron presentes Carmen Maza de Del Mazo, viuda del ex Gobernador mexiquense, y Fernanda Castillo de Del Mazo, esposa de mandatario estatal y Presidenta Honoraria del Sistema DIF de la entidad.

Asimismo, puntualizó que el Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza se desarrolla sin estridencias, haciendo gala de mesura y sobriedad, ya que desde la administración estatal se abona a la concordia del país y se respaldan las políticas públicas en favor de la seguridad nacional y el crecimiento económico, sin regateos ni cálculos políticos.

El Secretario General de Gobierno sostuvo que al dedicar Alfredo Del Mazo González su vida al fortalecimiento y evolución de un andamiaje institucional, las instituciones que él ideó, se encargarán de mantener vivo su recuerdo, como referente para analizar el desarrollo y el progreso del Estado de México.

En este sentido, Ozuna Rivero destacó algunos de los logros que realizó el exgobernador durante su gestión, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Plan de Gobierno 1981-1987 fue un documento de vanguardia, que instituyó la regionalización de la entidad.

Se aprobaron la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las leyes de Obra Pública y Planeación, el impulso a la Ley del Mérito Civil, para honrar a mexiquenses destacados y que actualmente se entrega como la Presea Estado de México, así como la inauguración del Aeropuerto Internacional de Toluca, el cual, dijo, se alista para ser uno de los ejes del Sistema Aeroportuario del centro del país.

También, recordó que ocupó cargos en la administración federal donde se desempeñó como Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Embajador ante el Reino de Bélgica, el Ducado de Luxemburgo y la Comunidad Económica Europea, además de Director del Infonavit.

A esta ceremonia conmemorativa por el Primer Aniversario Luctuoso de Alfredo Del Mazo González, asistieron el Diputado Maurilio Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el Diputado Francisco Solorza Luna, Presidente de la Comisión Permanente de la LX Legislatura local.

Así como Ricardo Sodi Cuéllar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, integrantes del gabinete legal y ampliado de la entidad y el Comandante de la 22 Zona Militar, Édgar Humberto Flores García, entre otros.

Previamente el mandatario estatal montó guardia solemne de honor en el monumento en honor al ex Gobernador Alfredo Del Mazo González, que se encuentra en el Centro Cultural Mexiquense en la ciudad de Toluca.