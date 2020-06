Pedí apoyo a Trudeau para que mineras paguen impuestos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que en su llamada del día de ayer con el primer ministro canadiense Justin Trudeau pidió apoyo para que las mineras de ese país cubran sus impuestos, mismos que anteriormente solían ser condonados.

“Ahora que hablé con el primer ministro Trudeau le pedí hay empresas mineras que no están pagando impuestos, ya están buscando acuerdo, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos.” Dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

En semanas pasadas se dio a conocer que las mineras canadienses buscarían ir a cortes internacionales para evitar el pago de sus impuestos, por lo que, dijo el presidente, se pidió la intervención del gobierno de Canadá, pero éste no se ha pronunciado.

Además, el presidente aprovechó para desmentir que las empresas hayan amenazado con no crear impuestos si no se les dan privilegios, «siempre con la soflama que si no se les dan privilegios no habrá inversión y no van a crearse empleos, no es cierto», dijo AMLO.