Detención de Cienfuegos golpeará confianza de organismos de seguridad internacional

La detención del exSecretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos Zepeda, fue un golpe directo a la confianza de los distintos organismos de seguridad de todos los países con lo que México tiene colaboración directa contra el crimen organizado trasnacional.

Entrevistados por separado, los especialistas en temas de seguridad nacional, Jorge Fernández Menéndez, Juan Ibarrola y el Maestro Ramón Celaya Gamboa, coincidieron que la detención del General Cienfuegos Zepeda causó una conmoción dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por ser uno de los militares más influyentes dentro de las actividades castrenses.

Agregaron que en caso de que se le encuentre culpable de los cinco delitos de los que se le acusa, todos entrelazados con el narcotráfico -conspiración para distribución internacional de cocaína, metanfetamina y mariguana; conspiración para importar cocaína, heroína, mariguana y metanfetamina; conspiración para distribuir cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas; conspiración para cometer lavado de dinero además de recibir sobornos del denominado Cártel H-2, escisión del Cártel de Los Beltrán Leyva.

A decir del Especialista en Inteligencia y procesos de Seguridad, Maestro Ramón Celaya Gamboa, la imagen del gobierno Federal quedará marcada por la desconfianza en todas las esferas a nivel nacional e internacional debido a que el Ejército es una unidad unitaria que representa a México.

«La imagen del Ejército quedaría muy delimitada ante la opinión pública y en general la imagen del gobierno mexicano queda muy dañada ante la opinión internacional y del propio ejército que como institución en la actualidad está encargado de las labores de seguridad pública”.

Aseguró que, a nivel internacional, sobre todo de Estados Unidos, la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA (por sus siglas en inglés),ha preferido trabajar con la Marina-Armada de México (Semar) porque no tienen el problema de aversión al riesgo en las actividades operatividad.

«A partir de este hecho es muy probable que no nada más la DEA, porque la DEA es realmente es la menor, la menos importante dentro de las agencias norteamericanas, tenemos al FBI operando en México, tenemos a la CIA operando en México, tenemos a funcionarios del Departamento de Justicia y eso son los que se van a basar en las dudas de la DEA para desconfiar precisamente de las autoridades militares, Es un golpe que también va afectar hacía el exterior porque hay muchas agencias de seguridad en diversos países del mundo que tienen relaciones con el Ejército institucionales para los distintos temas de su competencia”.

A su vez, el periodista, analista y columnista en el periódico Excelsior, Jorge Fernández Menéndez, destacó que dentro de la Sedena se vive una conmoción debido a que el General Cienfuegos es uno de los hombres más influyentes dentro de las Fuerzas Armadas.

«Dentro de la Sedena debe vivirse una conmoción. Más allá de cualquier cosa, Cienfuegos es uno de los Generales más influyentes, solo al nivel que tuvo en su momento el General Cervantes. Un General de muy larga carrera, más de medio siglo en activo y que pasó por prácticamente todas las posiciones posibles. Todo el actual staff de la Sedena, incluyendo los mandos del ejército y Guardia Nacional, incluyendo los Generales Sandoval y Rodríguez Bucio, trabajaron con él, en su equipo”

Descartó que la detención del militar en situación de retiro significa que el crimen organizado ya permeó a toda la institución, lo cual sería ilógico; sin embargo, la amenaza sería que el gobierno de Estados Unidos declare a México como un narcoestado.

«Si el General Cienfuegos es condenado por narcotráfico, se está condenando al ejército mexicano, al pasado y al actual y estaremos a un paso de que Estados Unidos declare a México como un narcoestado, esa es la verdadera amenaza”

Por su parte, el especialista en Fuerzas Armadas, Juan Ibarrola, destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional debe de dar una postura sobre esta detención porque estará afectando a muchas personas.

Agregó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no debe de intervenir a favor o en contra del mando militar porque no le conviene a nivel político; agregó que se debe de esperar un largo proceso para saber si el General Salvador Cienfuegos Zepada es culpable o no de los delitos de que se le acusa.