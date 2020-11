“Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano”: AMLO sobre su hermano

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana sobre su hermano Pío, quien recientemente pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación detener la investigación en su contra, y pidió que le sea aplicada la ley como a cualquier ciudadano.

Pío López Obrador se encuentra siendo investigado por el TEPJF luego de que el periodista Carlos Loret de Mola diera a conocer un video en el que recibe dinero de David León, dinero que sería usado, presuntamente, para una campaña electoral en Chiapas.

“Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano. Y que sean los ministerios públicos y los jueces los que decidan.” Mencionó el mandatario en su conferencia matutina.

Así mismo, recalcó que no existirá “influyentismo”, ni afectarán las relaciones que se tengan con el acusado.

“No hay influyentismo, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo”.