El gobierno puede absorber todos los organismos autónomos: Bartlett

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que el gobierno de México puede absorber todos los organismos autónomos, como lo ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cuestionado al término de una reunión del gabinete legal y ampliado con AMLO, el funcionario indicó que se abordó la absorción de los organismos autónomos. En ese sentido, refirió que las secretarías de Estado pueden hacer esta labor, ya que las funciones de estas instituciones autónomas al gobierno son primordiales para el Estado mexicano.

Un ejemplo de esto, según Bartlett, es la Comisión Reguladora de Energía, de la cual su existencia no se justifica por que ya hay una Secretaría de Energía.

Además, según Bartlett, esta adhesión no significará una concentración del poder, como han dicho los críticos de la iniciativa. Esto porque los controles ya los fija la Constitución.

AMLO asegura que organismos autónomos no son imprescindibles

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los organismos autónomos no son imprescindibles porque ya existe la división de los poderes y el gobierno.

En la mañanera de este 11 de enero AMLO retomó su ataque a estos organismos y acotó que su existencia no hace falta por el alto costo que tiene, asegurando que si el gobierno es recto no se necesita un aparato costoso para “transparentar”.