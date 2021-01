Médicos del sector privado también serán vacunados: López-Gatell

El subsecretario de Salud indicó que esta semana, la Cofepris podría entregar el dictamen de autorización, si es el caso, para el uso de emergencia a la vacuna Sputnik V en México.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el personal de salud que no está adscrito a una institución pública de salud será vacunado.

“Colegas del sector privado que no están adscritos a una institución pública de salud, también están incluidos en el plan de vacunación. Todas las profesiones médicas que atienden a personas con Covid están en el mismo nivel de priorización de las unidades publicas”, señaló.

En conferencia de prensa dese Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que el personal de salud que trabaje para ambos sectores, público y privado, será identificado por su adscripción a una institución pública.

“Si usted trabaja exclusivamente en unidades Covid del sector privado no tenemos una manera directa de registrarlo”, indicó.

Sin embargo, López-Gatell expresó que ya se ha establecido conversación desde hace al menos 10 días con los dos consorcios más grandes de hospitales privados del país para que integren un listado del personal de salud para poder ser vacunado.

“Estamos en espera de que se terminen de integrar los listados para nosotros tenerlos identificados. No se preocupe, los embarques (de vacunas) continuarán y tan pronto tengamos estos listados haremos los desplazamientos a la vacunación en unidades privadas que atienden Covid”, aseguró.

López-Gatell Ramírez añadió que hasta el momento se han vacunado un total de 92 mil 879 personas del sector salud.

