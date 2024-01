AMLO pide a adversarios “remover a sus cerebros” por usar tema de la violencia en su contra

Acusó que en su contra también usan “Andresmanuelovich”, “el dictador”, “la dictadura” y “la censura”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios remover a sus “cerebros” porque para atacar a su administración usan compañas como “elección de Estado”, “dictadura” y la situación de violencia que hay en algunas zonas del país.



“Tienen dos cosas, una, ‘elección de Estado’. No sé si lo han estado escuchando, y ‘Andresmanuelovich’, ‘el dictador’, ‘la dictadura’, ‘la censura’”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 23 de enero en Palacio Nacional.



López Obrador volvió a señalar que desde la presidencia de Francisco I. Madero no había insultado tanto a un titular del Ejecutivo y ahora no pasa nada, “no se reprime a nadie, no se censura a nadie”.



“¿Qué traen ahora? Elección de Estado. ¿Cuál elección de Estado? Nosotros queremos que la gente vote libremente por el candidato, por el partido que quiera”, declaró.



“Lo otro es la violencia porque todo el discurso opositor tiene que ver con la violencia”, mencionó.



“Si aguantan un discurso de nuestros opositores conservadores, revisen: ‘Violencia y muerte, violencia y muertos, violencia muerte’. Esa es la otra línea. No les funciona, ni una ni otra cosa”, expresó.