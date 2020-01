López Obrador preside instalación de la Presidencia pro tempore de México en la Celac

México apuesta a la unidad y se compromete a fomentar la cooperación entre los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en diversos temas

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió la ceremonia oficial de instalación de la Presidencia pro tempore de México en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para 2020.

Más temprano, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, presidió la Sesión Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores de dicho mecanismo, con el propósito de informar sobre la propuesta del Plan de Trabajo para la Presidencia pro tempore de México 2020 y suscribir lo acordado para su óptimo funcionamiento.

Durante este día se contó con la participación de altos dignatarios de la región y se destacó el papel de la Celac en materia de cooperación y desarrollo, así como su rol destacado para alcanzar la unidad, la independencia y la integración de América Latina y el Caribe.

Se señaló que para México es de vital importancia articular esfuerzos entre los treinta y tres miembros del mecanismo, teniendo como ejes rectores la cooperación internacional, la relación con socios extra regionales, la agricultura familiar, seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre y la pobreza. Estos ejes representan los intereses comunes de los países de la región para trabajar juntos en beneficio de sus poblaciones.

El Gobierno de México se comprometió a promover las áreas de trabajo enfocadas a fomentar la cooperación entre los países en temas como cooperación espacial y aeronáutica, ciencia y tecnología en la sociedad, educación, compras gubernamentales, salud, combate a la corrupción, combate a la pobreza y la desigualdad, gestión sustentable de los recursos oceánicos y turismo, teniendo en consideración los comentarios por parte de los Estados miembros.

La Celac es el único mecanismo regional de diálogo y concertación política que concentra exclusivamente a los 33 países de la región América Latina y el Caribe. Agrupa el 17 por ciento de los miembros de la ONU; tiene una población aproximada de 624 millones de personas (8.6 por ciento de la población mundial); ocupa el 15 por ciento del territorio del planeta y genera 7.1 por ciento del PIB mundial.

El Presidente pide apoyo a la ciudadanía para denunciar corrupción en el sistema de salud

Terminar con la corrupción y transformar simultáneamente el sistema de salud para garantizar medicamentos y atención médica gratuita es una labor diaria en la que resulta indispensable la participación de los mexicanos y el gobierno. En tiempos de transformación es natural que existan resistencias, pero debe quedar claro que el Estado de bienestar quedará establecido al final de la presente administración.

En diálogo matutino con medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el sector salud es uno de los que se recibió en peores condiciones por el grado de corrupción, la ausencia de personal médico especializado, la deficiente cobertura de medicamentos y obras de infraestructura sin concluir, entre otros problemas.

“El sistema de salud pública estaba en el abandono: centros de salud y hospitales sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos, sin especialistas, con muy mala infraestructura, sin equipos de rayos X. Abandonado por completo.”

El primer mandatario reiteró que la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el 1° de enero de este año implica cuatro grandes acciones que se trabajarán a lo largo de todo el sexenio hasta lograr la gratuidad para todos los mexicanos.

Se trata de incorporar más especialistas, particularmente en los sitios más apartados; regularizar a los trabajadores eventuales; invertir en infraestructura y equipamiento; y garantizar suficientes medicamentos en todo el país.

El primer mandatario informó a los mexicanos que el Seguro Popular desaparece y se hará valer el derecho de todos a la salud:

“El propósito es que no se cobre, que sea gratuito el sistema de salud. Y tenemos presupuesto, porque este año se amplía el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos. Decirle a la gente que ya no tienen por qué inscribirse.

“La gente no debe preocuparse; si estaba inscrita en el Seguro Popular va a seguir recibiendo -y mejor- su servicio médico, para eso es este plan.”

Agregó que es natural que persistan resistencias en los propios hospitales y centros de salud de quienes insisten en beneficiarse de las cuotas u otros recursos, por lo que afirmó:

“Todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar, ni por la atención médica ni por los medicamentos.

“Entonces, estamos limpiando de corrupción, por eso pido el apoyo de la gente. Si esos casos se dan, de inmediato se atienden.”

En otros temas, el presidente respondió acerca de la situación que se vive entre Estados Unidos e Irak:

“Yo espero que se logre un acuerdo, un diálogo entre las partes en conflicto y no haya estas tensiones en el mundo, que podamos vivir en paz. La postura de México es esa, no intervenir. Nosotros queremos una relación de respeto y de buena política exterior con todos los pueblos.”