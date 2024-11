Se reúne Delfina Gómez con Presidentas y Presidentes Municipales electos

Convoca la Maestra Delfina Gómez Álvarez a fortalecer la transformación que se vive en la entidad, sobre todo a trabajar por el bienestar y la seguridad.

En un hecho sin precedentes en el Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reunió a las y los 125 Presidentes Municipales electos, a quienes exhortó a fortalecer la transformación que se vive en la entidad, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, así como a trabajar en unidad para garantizar la paz y la seguridad de las familias mexiquenses, sin importar la afiliación política.



Convocados al Seminario para Presidentes y Presidentas Municipales Electos “Gobernanza Municipal para Servir y Transformar”, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez enfatizó que “este Seminario es una oportunidad histórica para reforzar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y avanzar en una agenda común que priorice el bienestar de nuestra gente, que ha sido y siempre será el eje central del proceso de transformación que vivimos en el Estado de México y en todo el país”.



Destacó que la prioridad de su gobierno es construir un Estado de México de paz y bienestar, para ello, desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, los tres órdenes de Gobierno trabajan diariamente para fortalecer la seguridad, con apego a la estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez hizo un reconocimiento a las fuerzas federales y estatales por su compromiso y colaboración en las tareas de seguridad, como fue el despliegue del “Operativo Enjambre”, demostrando que la unidad debe ser el camino para enfrentar a la delincuencia.



Asimismo, la Maestra Delfina Gómez Álvarez exhortó a las y los presidentes municipales electos a estar a la altura de la transformación que vive el Estado de México.



La declaratoria inaugural de este Seminario estuvo a cargo de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México.