Gobierno Federal descarta toque de queda ante repunte de Covid-19

No se impondrá toque de queda ni medidas punitivas a quien no cumpla con medidas preventivas contra el Covid-19, aseguró la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero esta mañana.

La funcionaria aseguró que indicó que si se retrasa la vacuna contra el covid-19, el gobierno de México cuenta con recursos, e instrumentará las medidas que sean necesarias para seguir protegiendo la salud de la población, pero de ninguna manera se utilizarán medidas punitivas.

“Quiero ser muy enfática, no va a ver en México medidas coercitivas para la población como toque de queda o algunas otras sanciones que pudiéramos imponer, y que no se van a imponer en el autoconfinamiento a las personas que no sigan las medidas de seguridad y de salud”, mencionó Sánchez Cordero.

Así mismo recalcó que uno de los puntos más importantes para la prevención de contagios es la educación de la gente ante la necesidad de cuidar su salud, la de sus familiares y la de sus amigos, por lo que las campañas de concientización seguirán en los medios de comunicación.

Además se recalcó que desde Segob se mantendrá comunicación con los gobernadores de todos los estados para seguir coordinando las estrategias que se consideren pertinentes en cada entidad, pues cada una, recalcó, tiene realidades diferentes.