“En CDMX existen menos robos, menos impunidad y menos homicidios”: Clara Brugada

-*Los delitos de alto impacto se redujeron 61 por ciento y los homicidios 51 por ciento, respecto a 2019

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que en la Ciudad “hay menos homicidios, menos robos y menos impunidad, pero también hay más Estado, más proximidad, más justicia y más compromiso en la construcción de paz”.

Al presentar el informe sobre seguridad de los primeros siete meses del presente año, en donde destaca una disminución de 61% en los delitos de alto impacto, y de 51 por ciento en los homicidios, la titular del Ejecutivo local mostró, por primera vez, la estrategia de sectores de seguridad y combate a la inseguridad, que ha permitido obtener estos resultados

De acuerdo con los datos oficiales presentados, los delitos de alto impacto disminuyeron 61% respecto a 2019, y 11 por ciento en relación con 2024, mientras que en homicidios hubo una baja de 51% de enero a julio respecto a 2019, y 10 por ciento comparado con 2024.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y ante funcionarios del gabinete, así como la fiscal de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno señaló que se ha logrado detener a 5580 personas por delitos de alto impacto.

Destacó que el delito de feminicidio disminuyó 50% en los primeros siete meses del año, pasando de 40 casos en 2024 a 20 en 2025. En cuanto al robo de vehículos, reveló que de enero a julio hubo una disminución de 57%, al registrarse 16 vehículos robados al día, en comparación con los 37 reportados en 2019.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que las detenciones por delitos de alto impacto incluyen 32 objetivos prioritarios y han permitido desarticular 24 células delictivas con operaciones en la capital; asegurar 400 kilos, 49 mil 600 dosis y mil 814 bolsas a granel de mariguana; 21 kilos, 59 mil 258 dosis y 690 bolsas de cocaína, entre otras drogas. También se decomisaron 726 armas de fuego, 2 mil 421 vehículos, 3 mil 515 toneladas de autopartes, entre otros artículos.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que durante julio pasado, con el programa Sí al Desarme, Sí a La Paz, se canjearon 981 armas, 17 largas y 58 cortas, así como 8398 cartuchos. En los 31 módulos instalados se brindó atención a 571 personas y se han repartido más de 780 mil volantes informativos del programa.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, expuso que las detenciones y judicializaciones de delitos de alto impacto aumentaron 16 por ciento, con 2 mil 915 detenciones y judicializaciones de delitos de alto impacto de enero al 31 de julio de 2025.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó que en julio pasado hubo una reducción de 13 por ciento en las llamadas de emergencia a la línea 9-1-1, al pasar de 136 mil 352 reportes en julio de 2024 a 118 mil en el mismo mes de 2025.

El coordinador general del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, Manuel Oropeza Morales, expuso que en total se han realizado 174 sesiones del gabinete, donde se llevaron a cabo 19 evaluaciones con representantes de los sectores de policía, agencias del Ministerio Público, policía de investigación, jueces cívicos, alcaldías, entre otros.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

20 MIL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SON VÍCTIMAS DE TRATA EN MÉXICO

6 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Muchos de estos casos ocurren en la oscuridad, sin testigos, sin denuncias, sin justicia. En México, al menos 20 mil niñas, niños …

Recibirá Sedena más recursos para Mexicana

6 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La Sedena sumó durante el segundo trimestre del año 4,797.7 millones de pesos a su presupuesto. La Secretaría de la Defensa Nacional …

Avanza el rescate de Pemex mediante el Plan Estratégico 2025-2035

6 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Señalaron que a partir de 2027 Petróleos Mexicanos tendrá suficientes ingresos para pagar su deuda y presupuesto para inversiones Presentaron el Plan …

Mesa Seguridad Turística fortalecerá experiencias para turistas, visitantes y locales: Mara Lezama

6 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Se presentan dos nuevas propuestas: la Matriz de Riesgos de Quintana Roo y el Protocolo General de Atención a Turistas en Situaciones …

Alcaldía Cuauhtémoc suspende establecimientos clandestinos peligrosos para la comunidad

6 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Las accesorias fueron clausuradas por representar un riesgo para la comunidad y operar fuera del giro permitido. Como parte de las acciones …

Delfina Gómez reconoce trabajo del PJEdoméx por su liderazgo institucional

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Gobernadora y autoridades estatales destacaron papel del Poder Judicial mexiquense en la transformación democrática el país. Con un llamado a la transformación …

Modernización del mercado de Chiautla impulsará el comercio y el empleo: Delfina Gómez

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Con una inversión de 19.6 mdp, el Gobierno del Estado de México moderniza el corazón comercial del municipio; genera más de mil …

GEM invita a postularse para obtener beca del 100% para estudiar ingeniería agrícola en Honduras

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Cuatro ingenierías disponibles en la Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano”: Agronomía, Agroindustria Alimentaria, Agronegocios y Ambiente y Desarrollo. El Gobierno del Estado de …

Rectora Patricia Zarza da la bienvenida al nuevo semestre 2025-B de la UAEMéx

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que mantendrá su compromiso de garantizar el derecho a la educación y fortalecimiento de la comunidad universitaria en este nuevo ciclo. …

Toluca se ilumina con 750 luminarias modernas y rehabilitadas: Ricardo Moreno

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Fueron rehabilitadas 750 lámparas para beneficiar el traslado seguro de mujeres y hombres toluqueños Las familias toluqueñas, niñas, niños, mujeres y adultos …

Edoméx acerca servicios gratuitos a población LGBTIQ+ con la Feria de la Diversidad

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-El evento se llevará a cabo el 9 de agosto, de 09:00 a 15:00 horas, en el Teatro al Aire Libre de …

Toluca hace la diablura: vence a New York en Leagues Cup

6 agosto, 2025
Deportes, Destacado

El equipo mexicano estuvo por un tiempo abajo en el marcador, pero lograron darle la vuelta en la primera parte. Los Diablos …

Internan a Francis Ford Coppola de emergencia en Roma

6 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

El director presentó una fibrilación auricular tras llegar a Roma. El reconocido cineasta Francis Ford Coppola, de 86 años, fue hospitalizado de …

OMAR REYES NUEVO TITULAR DE LA UIF

5 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Reyes Colmenares se desempeñaba como titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal. …

Mal inicio para el peso y la Bolsa Mexicana

5 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Los inversionistas también asimilaban la publicación de cifras locales que mostraron una leve mejora en la confianza de los consumidores el mes …

México ante inminente catástrofe alimentaria por aranceles de EUA: UNTA

5 agosto, 2025
Destacado, Nacional

La UNTA advirtió que el maíz puede ser utilizado como un arma de presión en esta guerra arancelaria. La Unión Nacional de …

Festival Cervantino 2025 tendrá inversión de 290 mdp

5 agosto, 2025
Destacado, Nacional

En esta ocasión llegará hasta Chicago, para honrar el trabajo y el corazón de la comunidad migrante. La 53ª edición del Festival …

CDMX tiene la Red de Bienestar más grande a nivel internacional: Clara Brugada

5 agosto, 2025
CDMX, Destacado

La capital del país consolida una política social que considera beneficios a recién nacidos, jóvenes, estudiantes y personas adultas mayores, programas garantizados …

Va Tabe por Cero Baches en alcaldía Miguel Hidalgo

5 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Dejarán sus escritorios colaboradores y voluntarios de las diferentes áreas para salir a las calles y reparar más mil 700 baches en …

Programa “Toluca se Pone Guapa” inspira a otras ciudades: Ricardo Moreno

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En la CDMX, la jefa de gobierno Clara Brugada ha adoptado este modelo toluqueño. El programa ancla de la administración que encabeza …

“La seguridad y espacios que promuevan la salud y el deporte no pueden esperar en el Oriente del Edoméx”: Delfina Gómez

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

La mandataria entregó 20 patrullas y equipamiento a la policía, además entregó las instalaciones del Deportivo “Herreros” en Chimalhuacán. La Gobernadora Delfina …

Integra Delfina Gómez a Tultitlán al Mando Unificado Oriente

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabeza reunión con presidentas y presidentes municipales de la región; resalta que julio registró la cifra más …

Rectora Patricia Zarza presenta al nuevo gabinete de la UAEMéx

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Su gabinete estará integrado por 10 mujeres y 4 hombres; además anunció la creación de nuevas secretarías. La rectora de la Universidad …

Manuel Vilchis dio inicio a cursos de verano “EcoLocura de Verano”

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Estuvo acompañado de su esposa, Jessica Ríos Lara, presidenta del DIF Zinacantepec. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, dio inicio …

SMSEM invita a disfrutar de las vacaciones en la “Casa de Descanso Sor Juana”

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex

No solo representa una opción para vacacionar, sino también un punto de encuentro con la historia, en un entorno que evoca la …

Destinan más de 52 mdp para el programa “Apoyo al Desempleo” en Edoméx: Norberto Morales

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Se otorgarán hasta 17 mil apoyos económicos de 3 mil pesos mensuales, por un periodo de uno a cinco meses. Como parte …

Presentan el medio maratón “México Imparable, Raíces de Agua”

5 agosto, 2025
Deportes, Destacado

Este se realizará en caminos sagrados de la Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua. Desde la zona arqueológica de Palenque, el Gobierno …

“The Devil Wears Prada 2” recreará y tendrá su propia Met Gala

5 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

Y claro, la estrella no podría ser otra que Miranda Priestly. La actriz Meryl Streep fue fotografiada recientemente en su papel como …

IMPULSA SHEINBAUM PROGRAMAS SOCIALES DURANTE GIRA POR GUANAJUATO Y QUERÉTARO

4 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

En Querétaro se distribuyen 139.9 millones de pesos a 176 comunidades de los pueblos otomí, pame y huasteco; en Guanajuato fue recibida …

Sufren remesas enviadas a México su peor semestre en 2025

4 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Durante junio, México captó 5,201 millones de dólares en remesas, un retroceso mensual de 2.3% y una caída interanual de 16.2%. Se …

Pablo Gómez dice adiós a UIF, liderará la Comisión de Reforma Electoral

4 agosto, 2025
Destacado, Nacional

La presidenta señaló que su trabajo será clave para definir el rumbo institucional del país en los próximos años Fue anunciado por …

Mara Lezama anuncia descuentos del 10% a beneficiarias del programa “Mujer es Poder” y “Mujer es Quintana Roo”

4 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Los descuentos se aplican en las 57 cadenas y más de 2 mil tiendas de la ANTAD en Q. Roo al presentar …

Clara Brugada llama a formar redes de unidad entre países

4 agosto, 2025
CDMX, Destacado

La jefa de gobierno participó en el Congreso Panamericano 2025. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, asistió al segundo Congreso Panamericano …

Alcaldía Tláhuac presenta la Semana Cultural del Maíz 2025 de San Juan Ixtayopan

4 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Celebrando sus 30 años, la feria ofrece los mejores derivados del maíz La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y …

Edoméx registró en julio cifras históricas a la baja en homicidios dolosos: Delfina Gómez

4 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

La Fiscalía del Estado de México reportó que el trimestre mayo-junio-julio es el más bajo en homicidios dolosos. El Estado de México …

En Toluca se rescatan espacios públicos en favor de la población toluqueña: Ricardo Moreno

4 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se suma la Diputada Paola Jiménez al llamado del alcalde para dignificar, en Capultitlán, sitios de convivencia y esparcimiento El Presidente Municipal …

GEM blinda la salud de miles de familias con nueva cámara fría para 400 mil vacunas

4 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Esta tecnología de vanguardia podrá mantener la calidad y seguridad de los biológicos, garantizando la protección a población infantil, adulta y mujeres …

Patricia Zarza, rectora de la UAEMéx, se reúne con EEU en la segunda mesa de diálogo

4 agosto, 2025
Destacado, Edomex

La rectora afirmó que no habrá criminalización contra estudiantes. Durante la segunda mesa de diálogo, la rectora de la Universidad Autónoma del …

Fernando Flores da inicio al Programa Permanente de Vigilancia en el Cerro de los Magueyes

4 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Se busca que con este programa se mantenga más presencia policial, además de reforzar la vigilancia del lugar. En el municipio de …

Ramírez Ponce continúa trabajando en beneficio de Lerma

4 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que mediante la Dirección de Desarrollo Agropecuario Lerma, se siguen fomentando actividades en favor de los productores locales. En el municipio …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.